Ugreen Nexode Pro: Neues 100 Watt Ladegerät startet für 49,99 Euro

Der für sein mehr als solides Zubehör bekannte Hersteller Ugreen hat ein neues Ladegerät mit 100 Watt Leistung und zahlreichen Features auf den Markt gebracht. Das Ugreen Nexode Pro Netzteil ist ab sofort bei Amazon für 59,99 Euro erhältlich. Zum Start könnt ihr einen Coupon in Höhe von 10 Euro aktivieren, so dass ihr letztlich bei 49,99 Euro landet. Damit liegt Ugreen auf einem Niveau mit Anker, die ein ähnliches Ladegerät regelmäßig für ebenfalls 49,99 Euro anbieten.

Auch was das Produktdesign betrifft, scheint sich Ugreen einiges abgeschaut zu haben. Anker war vor einigen Jahren der erste Hersteller, der ein Netzteil mit klappbarem EU-Stecker herausgebracht hat. Genau diese platzsparende Technik sehen wir jetzt auch beim neuen Ugreen Nexode Pro. Das ist vor allem dann praktisch, wenn man das Ladegerät auch mal in einer Tasche verstaut und mit nimmt.

100 Watt Leistung werden auf mehrere Ports verteilt

Das neue Netzteil von Ugreen bietet insgesamt fünf Ports, einer davon ist ein klassischer USB-A-Anschluss. Die Gesamtleistung liegt bei 100 Watt, wobei nur mit einem Gerät die gesamte Leistung an einem Stecker abgerufen werden kann. Wie üblich teilt sich die Leistung auf, wenn man mehrere Geräte gleichzeitig anschließt. Beispielsweise auf 70 + 30 Watt oder 45 + 30 + 20 Watt.

Mit wie viel Leistung die einzelnen Geräte geladen werden, könnt ihr jederzeit am kleinen Display ablesen. Neben der Leistung pro Port werden dort auch die Gesamtleistung, ein Ladeprotokoll und die Temperaturüberwachung angezeigt. Zudem gibt es animierte Emoticons und einen kleinen Touch-Button, mit dem zwischen den verschiedenen Ansichten gewechselt wird.

Ansonsten gibt es keine großen Überraschungen. Optisch orientiert sich das Netzteil am hochwertigen Eindruck der Nexode-Serie, hier gibt es also nichts zu meckern.