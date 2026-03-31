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Sonos Era 100 SL startet: Noch kein echter Preisvorteil

Universal-Lautsprecher mit smarten Funktionen

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Sonos Era 100 SL in Schwarz

Nach der Vorstellung vor ein paar Wochen ist der neue Sonos Era 100 SL jetzt offiziell erhältlich – neben dem bereits von uns getesteten Sonos Play. Der Multiroom-Lautsprecher ist eine abgespeckte Version des Sonos Era 100 und verzichtet auf interne Mikrofone. Das bedeutet für euch: Es gibt kein automatisches Trueplay und auch keine Sprachassistenten. Dafür aber etwas mehr Datenschutz und ein günstigerer Preis.

Letzteres gilt allerdings bisher nur bei einem Blick auf die unverbindliche Preisempfehlung. Der Sonos Era 100 SL kostet regulär 199 Euro, die nicht abgespeckte normale Version des Sonos-Lautsprechers liegt bei 229 Euro.


Im Handel sieht die Sache aber noch anders aus. Der neue Speaker ohne Mikrofone wird aktuell noch nicht günstiger angeboten. Der Sonos Era 100 kostet bei Amazon dagegen nur 206,99 Euro, zwischendurch durchbricht man auch immer wieder mal die 200-Euro-Marke. Da sich die Mikrofone per Schalter einfach deaktivieren lassen, ist das aus meiner Sicht noch die bessere Wahl. Spannend werden dürfte es in den kommenden Monaten, wenn die abgespeckte Version im Handel auch 10 bis 15 Prozent günstiger verkauft wird oder es den ersten echten Sale gibt.

Der Sonos Era 100 SL ist flexibel einsetzbar

Sonos Era 100 SL im Heimkino-Setup
Der Sonos Era 100 SL eignet sich perfekt fürs Heimkino.

Ich nutze den Sonos Era 100 bei mir zuhause auf dem Schreibtisch, einfach als kleinen Radio-Ersatz. Bei einer kleinen Sport-Sessions im Arbeitszimmer wird er auch mal aufgedreht. Auch für Räume wie etwa das Kinderzimmer oder mit einer passenden Wandhalterung im Flur ist der Speaker wunderbar geeignet.

Ebenfalls eine gute Figur machen der Sonos Era 100 (SL) oder wie bei mir zuhause der Vorgänger Sonos One als rückwärtige Speaker in Heimkino-Setup in Verbindung mit einer Sonos Soundbar und gegebenenfalls auch einem Sonos Sub. Neben passenden Wandhalterungen gibt es auch Ständer verschiedener Marken und, abgesehen vom Stromkabel, sind keine weiteren Strippen notwendig.

Sonos Era 100 SL | Neu | Der ideale Lautsprecher für Musikliebhaber. (Schwarz)
Sonos Era 100 SL | Neu | Der ideale Lautsprecher für Musikliebhaber. (Schwarz)
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Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

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