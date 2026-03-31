Carrera Hybrid: Neues Update liefert endlich KI-Gegner

Schon vor ein paar Wochen konnten wir über die Beta-Tests von Carrera Hybrid und die KI-gesteuerten Fahrzeuge berichten. Nun hat der Hersteller aus Österreich bekannt gegeben, dass das große Update mit den spannenden Neuerungen bereits am 1. April im App Store erscheinen soll. Neben den KI-Gegnern wird es mit der neuen Version noch zahlreiche weitere Neuerungen geben.

Die computergesteuerten Herausforderer sorgen für packende Duelle, selbst wenn mal kein Freund zum Spielen in der Nähe ist. Verschiedene Schwierigkeitsstufen mit unterschiedlichen Charakteren und Fahrverhalten, ermöglichen eine individuelle Anpassung des Fahrerlebnisses. Natürlich benötigt ihr für jeden KI-Gegner ein eigenes Auto. Wie viele Fahrzeuge gleichzeitig unterwegs sein können, hat Carrera bisher leider nicht verraten.

Zwei neue Fahrmodi für Carrera Hybrid

Mit dem Update gibt es zudem zwei neue Fahrmodi, die das Erlebnis mit Carrera Hybrid noch besser machen sollen. Der Speed Modus Arcade ermöglicht mit spontanen Beschleunigungen, unmittelbaren Bremsreaktionen und einem besonders dynamischen Feedback einen direkten Einstieg für Anfänger.

Der Modus Simulation ist für ein anspruchsvolles Fahrerlebnis konzipiert und setzt dafür auf eine realistischere Charakteristik mit abgestimmter Beschleunigung, längeren Bremswegen und authentischer Dynamik. Und wenn euch das noch nicht schwer genug ist, könnt ihr den Unterstützungsmodus deaktivieren. Dann fahrt ihr die kleinen Autos komplett ohne Assistenzsysteme um die Strecken.

Ergänzt wird das Update durch eine optimierte Firmware sowie zahlreiche Bugfixes. Diese sorgen für ein stabileres System, flüssigere Abläufe und eine noch präzisere Steuerung der Fahrzeuge. Weitere Features und Erweiterungen sind bereits in Planung und werden im Laufe der kommenden Monate veröffentlicht.

Auch preislich ist Carrera Hybrid mittlerweile richtig attraktiv geworden. Das Starter-Set mit zwei Fahrzeugen und 15 Streckenteilen kostet nur noch 83 Euro. Gesteuert wird entweder mit dem Smartphone oder einem damit verbundenen Bluetooth-Controller.