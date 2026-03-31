Beatbot: Neue Poolroboter-Modelle Sora 10 und Sora 30 vorgestellt

Der Poolroboter-Hersteller Beatbot startet mit zwei neuen Modellen seiner Sora-Serie in die Frühjahrssaison. Die Modelle Beatbot Sora 30 und **Beatbot Sora 10 richten sich an Poolbesitzer und -besitzerinnen, die neben einer effizienten Reinigung auch Wert auf ein modernes Gerätedesign legen. Während der Sora 30 kürzlich mit dem iF Design Award 2026 ausgezeichnet wurde, positioniert sich der Sora 10 als erschwingliches Einstiegsmodell.

Beide Geräte bieten eine umfassende Reinigung von Poolböden, Wänden und Wasserlinien sowie von Unterwasserplattformen ab einer Tiefe von 20 Zentimetern. Mit einer Saugleistung von 25,74 Kubikmetern pro Stunde, einem 5-Liter-Schmutzbehälter und einem 150-Mikrometer-Filter sind die Roboter auf eine gründliche und wartungsarme Reinigung ausgelegt. Eine intelligente Park-Technologie ermöglicht zudem ein einfaches Herausnehmen der Geräte nach dem Einsatz. Optisch setzen beide Modelle auf kleine Farbakzente in Kombination mit tiefschwarzen Kontrasten für einen modernen Look.

Technisch basieren die neuen Sora-Modelle auf der HydroBalance-Architektur von Beatbot. Diese Mechanik soll während des gesamten Reinigungsvorgangs für eine stabile Saugleistung und präzise Bewegungen, selbst in flachen Poolbereichen, sorgen. Beide Roboter sind speziell darauf ausgelegt, auch schwer zugängliche Stellen zu erreichen und so die Reinigungsabdeckung im gesamten Pool zu optimieren.

Modelle unterscheiden sich durch ihre Akkukapazität

Der Beatbot Sora 30 verfügt über einen 10.000-mAh-Akku, der bis zu fünf Stunden Bodenreinigung pro Ladezyklus ermöglicht und sich damit besonders für größere Pools oder längere Reinigungsintervalle eignet. Das Einsteigermodell, der Sora 10, verfügt über die gleichen Funktionen, setzt aber auf einen Akku mit einer Kapazität von 7.800 mAh. Das sind die Kernfeatures des neuen Sora 30 nochmals im Überblick:

Umfassende 4-Zonen-Reinigung: Deckt Böden, Wände, die Wasserlinie sowie flache Bereiche einschließlich Plattformen vollständig ab, ganz ohne manuelles Eingreifen.

Deckt Böden, Wände, die Wasserlinie sowie flache Bereiche einschließlich Plattformen vollständig ab, ganz ohne manuelles Eingreifen. Hohe Saugleistung (25,74 m³/h): Entfernt effektiv alle Arten von Verschmutzungen, von feinem Sand bis hin zu Blättern und Algen.

Entfernt effektiv alle Arten von Verschmutzungen, von feinem Sand bis hin zu Blättern und Algen. Einfaches Herausnehmen an der Oberfläche: Kehrt dank seiner Auftriebstechnologie und seines Entwässerungssystems am Ende des Reinigungszyklus automatisch an die Oberfläche zurück.

Kehrt dank seiner Auftriebstechnologie und seines Entwässerungssystems am Ende des Reinigungszyklus automatisch an die Oberfläche zurück. Bis zu fünf Stunden Laufzeit: Leistungsstarker Akku, der die Reinigung großer Pools in einem einzigen Durchgang ermöglicht.

Leistungsstarker Akku, der die Reinigung großer Pools in einem einzigen Durchgang ermöglicht. Hohe Filterkapazität (5 L): Erfasst große Mengen an Schmutz mit einem ultrafeinen Filterkorb (150 µm) für kristallklares Wasser.

Erfasst große Mengen an Schmutz mit einem ultrafeinen Filterkorb (150 µm) für kristallklares Wasser. Effektive Wandreinigung: Bürstensystem mit hervorragender Haftung auf allen Oberflächen.

Bürstensystem mit hervorragender Haftung auf allen Oberflächen. Steuerung über die Beatbot-App: Individuelle Anpassung, Überwachung der Reinigung und Updates aus der Ferne für eine besonders einfache Nutzung.

Individuelle Anpassung, Überwachung der Reinigung und Updates aus der Ferne für eine besonders einfache Nutzung. Gewicht: 8,9 kg

8,9 kg Abmessungen: 432 mm (L) × 386 mm (B) × 267 mm (H)

432 mm (L) × 386 mm (B) × 267 mm (H) Konnektivität: WLAN und Bluetooth

WLAN und Bluetooth Ladezeit: Ca. 4,5 Stunden, 65 Watt-Schnellladung

Beide Modelle, sowohl der Beatbot Sora 30 als auch der Sora 10, sind ab sofort im Handel erhältlich. Das Einstiegsmodell Sora 10 (Amazon-Link) mit seinem 7.800 mAh-Akku ist zu einem Preis von 699 Euro zu haben, der Sora 30 (Amazon-Link) wird mit einem Preisschild von 899 Euro versehen. Für beide Modelle gibt es bei Amazon zum Marktstart einen Rabattcoupon in Höhe von 100 Euro noch bis zum 12. April dieses Jahres.

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