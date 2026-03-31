Airbnb erweitert Serviceangebot: Private Fahrdienste in über 125 Städten verfügbar

Ab sofort können Reisende in mehr als 125 Städten weltweit einen privaten Fahrdienst direkt über die Airbnb-App (App-Store-Link) buchen. Die neue Kooperation mit dem Anbieter Welcome Pickups ermöglicht es Gästen, ihre An- und Abreise zwischen Unterkunft und Flughafen oder anderen Verkehrsknotenpunkten im Voraus zu organisieren. Der Service steht zunächst in ausgewählten Destinationen in Asien, Europa und Lateinamerika zur Verfügung, darunter beliebte Reiseziele wie Paris, Bali und Mexiko-Stadt. In Deutschland wird der Dienst vorerst ausschließlich in Berlin angeboten.

Die Einführung des Fahrdienstes ist Teil der kontinuierlichen Erweiterung des Airbnb-Services, der seit Mai vergangenen Jahres zehn Kategorien umfasst, um den Aufenthalt von Gästen komfortabler zu gestalten. Der neue Transfer-Service soll insbesondere die erste und letzte Meile einer Reise vereinfachen. Gerade dieser Abschnitt ist für viele Reisende oft mit Unsicherheiten verbunden: Besonders nach langen Flügen, späten Ankünften oder in unbekannten Städten kann die Organisation des Transports zur Unterkunft eine Herausforderung darstellen. Mit der Möglichkeit, einen privaten Fahrdienst inklusive persönlichem Empfang zu buchen, will Airbnb diese Hürden abbauen.

Gäste erhalten nach der Buchung einer Unterkunft in einer teilnehmenden Stadt die Option, den Transfer-Service über den Reiter „Reisen“ in der Airbnb-App hinzuzufügen. Sobald die Reservierung bestätigt ist, können sie ihre Buchungsdetails einsehen und bei Bedarf Änderungen vornehmen. Bei der Ankunft haben sie die Wahl, eine Meet-and-Greet-Option zu nutzen, bei der ein Fahrer oder eine Fahrerin sie mit einem Namensschild am Flughafen oder Bahnhof erwartet. Bei der Abreise werden sie direkt an ihrer Unterkunft abgeholt und zum gewünschten Ziel gebracht. Dieser Service soll für einen reibungslosen Ablauf sorgen und den Reisebeginn entspannter gestalten.

Erfolgreiches Piloprojekt zu Beginn dieses Jahres

Die Partnerschaft mit Welcome Pickups basiert auf einem erfolgreichen Pilotprojekt, das zu Beginn dieses Jahres in Europa und Asien durchgeführt wurde. Tausende Gäste nutzten den Service und bewerteten ihn durchschnittlich mit 4,96 von 5 Punkten. Diese positive Resonanz unterstreicht den Bedarf an zuverlässigen und komfortablen Transportlösungen, die direkt in die Reiseplanung integriert sind. Welcome Pickups ist bereits seit Jahren auf private Transfers spezialisiert und bietet in vielen wichtigen Reisezielen weltweit ähnliche Dienstleistungen an.

Der neue Fahrdienst ist ein weiterer Schritt von Airbnb, um das Reiseerlebnis seiner Gäste von der Ankunft bis zur Abreise zu optimieren. Bisher konzentrierte sich das Unternehmen vor allem auf die Vermittlung von Unterkünften und Erlebnissen vor Ort. Im Laufe des Jahres 2026 plant Airbnb, den Service auf weitere Städte in Asien und Europa auszuweiten.