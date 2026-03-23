Was taugt das Edubini Abenteuer-Mikroskop für Kinder?

Während der Frühlingsangebote bei Amazon bin ich über das Edubini Abenteuer-Mikroskop gestoßen und habe direkt mal zugeschlagen. Immerhin habe ich einen kleinen Entdecker zuhause, der von seinem Glück allerdings noch nichts weiß. Bald kommt ja der Osterhase – und das frühlingshafte Wetter und das handliche Mikroskop sollten gut zusammenpassen.

Ich habe für 33,90 Euro zugeschlagen, aktuell kostet das in drei verschiedenen Farben erhältliche Edubini Abenteuer-Mikroskop mit 44,90 Euro (Amazon-Link) etwas mehr. Auf Amazon wimmelt es allerdings nur so von Geräten dieser Art, vergleichbare Modelle bekommt ihr bereits für unter 30 Euro. Ob der Funktionsumfang dann exakt identisch ist, kann ich allerdings nicht beurteilen.

Zunächst einmal die Grundidee des Geräts erklärt: Eine Makro-Kamera samt einstellbarer Beleuchtung filmt Objekte mit einer 1.000-fachen Vergrößerung. Das Resultat wird direkt auf einem kleinen Farbbildschirm angezeigt. So können die kleinen Entdecker mit dem Edubini Abenteuer-Mikroskop auch ohne Smartphone auf Entdeckungsreise gehen.

Was genau mit dem Mikroskop vergrößert wird, das entscheiden natürlich die Kinder selbst. Haut, Haare, Blätter, Blüten oder selbst kleine Tiere können mit dem Gadget im Detail betrachtet werden. Wenn es um kleine Käfer oder Spinnen geht, dann hilft ein Kunststoffring vor der Linse, um die kleinen Freunde an Ort und Stelle zu halten.

Bedienung des Edubini Abenteuer-Mikroskop ist für Kinder kein Problem

Und auch die Bedienung des Mikroskops ist denkbar einfach. Ordentlich erklären muss man als Elternteil eigentlich nur das Fokusrad, das ausreichend groß und leichtgängig ist. Für die Kinder sollte es damit ein Leichtes sein, das gewünschte Objekt scharf zu bekommen. Die Tasten rund um das Display sind quasi selbsterklärend. Mit ihnen stellt man unter anderem die Beleuchtung ein oder knipst ein Foto. Diese können dann später noch einmal auf dem kleinen Display angezeigt werden. Dazu ist noch nicht einmal eine Speicherkarte notwendig, diese wird nur zur Aufnahme von Videos benötigt.

Qualitativ sind die Aufnahmen zumindest auf dem kleinen Display absolut solide – und das dürfte für die Kids die wichtigste Botschaft sein. In Sachen Verarbeitung und Materialqualität sprechen wir hier nicht unbedingt von einem Wunderwerk der Technik, aber auch das dürfte die Kinder nicht wirklich stören. Eine kleine Schwäche ist vielleicht die Akkulaufzeit von nur zwei Stunden, was bei eingeschaltetem Display und Beleuchtung aber auch keine große Überraschung ist. Hier muss man beim Spaziergang im Wald vielleicht ein bisschen mit darauf achten, dass das Edubini Abenteuer-Mikroskop zwischendurch ausgeschaltet wird. Es ist allerdings auch in wenigen Sekunden wieder einsatzbereit, so dass kein wichtiger Moment verpasst wird.

Die auf der Hersteller-Webseite angegebene unverbindliche Preisempfehlung von 69,90 Euro finde ich dann doch stark überzogen, die aktuell auf Amazon geforderten 44,90 Euro gehen gerade noch in Ordnung. Die 33,90 Euro, die ich vor knapp zwei Wochen bezahlt habe, finde ich für das Gebotene absolut okay. Ich bin jedenfalls gespannt, wie es bei meinem Sohn ankommen wird.