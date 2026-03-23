Apple wird 50: Mega-Party im Apple Park geplant

Apple feiert aktuell sein 50-jähriges Bestehen weltweit, und dabei deutet sich ein spektakulärer Höhepunkt in den USA an. Laut einem Bericht von Bloomberg plant das Unternehmen eine aufwendige Jubiläumsparty am Hauptsitz in Cupertino. Das große Event soll im Apple Park stattfinden, während konkrete Details bislang noch unter Verschluss bleiben.

John Ternus im Mittelpunkt

Im Zuge der Feierlichkeiten könnte John Ternus eine zentrale Rolle spielen, da er als möglicher Nachfolger von Tim Cook gilt. Daher erwarten Beobachter, dass er bei der Veranstaltung besonders im Fokus stehen wird.

Allerdings hält sich Apple traditionell bedeckt, sodass Überraschungen sehr wahrscheinlich sind.

Bühne unter den Regenbogenbögen?

Noch ist unklar, wo genau die Feier stattfinden wird, jedoch gilt der ikonische Innenbereich des Apple Park als wahrscheinlichster Ort. Dort stehen die bekannten Regenbogenbögen, die bereits mehrfach für besondere Events genutzt wurden.

Da Apple am 1. April sein Jubiläum erreicht, dürfte die Veranstaltung zeitnah über die Bühne gehen.

Weltweite Events laufen bereits

Apple hat die Feierlichkeiten bereits gestartet, und zwar mit einem Auftritt von Alicia Keys im Store am Grand Central Terminal. Anschließend folgten weitere Events in Asien, sodass die Jubiläumsstimmung global spürbar ist.

Darüber hinaus plant Apple zusätzliche Veranstaltungen in Ländern wie Australien, Frankreich, Kanada und Großbritannien. Da einige Apple-Influencer schon in Australien sind, steht wohl dort eine Performance kurz bevor.

Bleibt die Feier exklusiv?

Noch ist offen, ob die große Party ausschließlich für Mitarbeiter gedacht ist oder ob auch Fans teilnehmen können. Möglich wäre eine Einbindung des Besucherzentrums am Apple Park, sodass ein Teil der Feier öffentlich wird.

Zudem könnten ausgewählte Medien eingeladen werden, wodurch erste Eindrücke schnell nach außen gelangen dürften.

Spannung steigt vor dem großen Tag

Apple baut die Spannung gezielt auf, denn konkrete Details hält das Unternehmen weiterhin geheim. Dennoch spricht vieles dafür, dass die Jubiläumsparty ein echtes Highlight wird, weil Apple seine Geschichte gebührend feiern will.

In den kommenden Tagen dürfte sich zeigen, wie spektakulär das Finale tatsächlich ausfällt.