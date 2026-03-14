Apple wird 50: Erste Jubiläumsfeier startet spektakulär in New York

Der Technologiekonzern Apple bereitet sich auf ein besonderes Jubiläum vor, denn das Unternehmen wird im Jahr 2026 bereits 50 Jahre alt. Deshalb plant Apple im gesamten März zahlreiche Veranstaltungen rund um den Globus. Mit diesen Treffen möchte der Konzern zeigen, wie kreativ Menschen arbeiten können, während gleichzeitig die Möglichkeiten moderner Technologie im Mittelpunkt stehen.

Überraschungskonzert eröffnet die Feierlichkeiten

Den Auftakt der Jubiläumsreihe machte ein besonderes Event im berühmten Store am Grand Central Terminal in New York City. Dort überraschte die mehrfach ausgezeichnete Musikerin Alicia Keys Besucher und geladene Gäste mit einem spontanen Live-Auftritt.

Das Konzert war zwar für ausgewählte Content-Creator organisiert, allerdings konnten auch Besucher vor Ort die Performance erleben. Eindrücke gibt es zum Beispiel bei iJustine oder AppleDesgn.

Apple-Führungsspitze vor Ort

Neben zahlreichen Fans und Gästen waren auch wichtige Führungskräfte des Unternehmens anwesend. Unter anderem nahmen CEO Tim Cook, Hardware-Chef John Ternus, Marketingchef Greg Joswiak sowie Retail-Chefin Deirdre O’Brien an der Veranstaltung teil.

Damit unterstrich Apple die Bedeutung dieses besonderen Jubiläums.

Weitere Veranstaltungen weltweit geplant

Während der März ganz im Zeichen der Feierlichkeiten steht, plant Apple noch weitere Events in verschiedenen Städten rund um die Welt. Konkrete Termine oder Veranstaltungsorte hat das Unternehmen allerdings noch nicht veröffentlicht.

Jubiläumstag am 1. April

Der eigentliche Geburtstag des Unternehmens fällt auf den 1. April 2026, weshalb Apple in den kommenden Wochen vermutlich weitere Details zu den geplanten Veranstaltungen bekannt geben wird. Damit möchte der Konzern nicht nur auf seine Geschichte zurückblicken, sondern gleichzeitig die Zukunft der Technologie feiern.