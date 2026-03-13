Das Wochenend-Gewinnspiel mit vier Trackern für Koffer, Tasche oder Schlüssel

Kein Freitag ohne ein neues Gewinnspiel und auch an diesem Wochenende habt ihr wieder die Chance, einen coolen Gewinn abzustauben. Nach dem Lego-Set mit dem brandneuen Smart Brick gibt es in dieser Woche einen Smart Tracker für euch. Genauer gesagt ein 4er-Pack Novoo Smart Tag. Die AirTag-Alternative setzt natürlich auch das „Wo ist?“-Netzwerk von Apple.

Das beutetet für euch in der Praxis: Auch den Novoo Smart Tag koppelt ihr über die „Wo ist?“-Anwendung mit eurem Apple-Account. Dazu tippt ihr im Bereich Objekte auf das Plus-Icon und wählt dann „anderes Objekt“ aus. Dann zieht ihr einfach den Plastikstreifen aus der Batterie-Abdeckung und der Tag sollte sofort gefunden werden. Danach könnt ihr ihn in Bluetooth-Reichweite piepen und ihn außerhalb dessen von der Apple-Community finden lassen.

Die zentimetergenaue Ortung via UWB-Chip ist leider nicht möglich, dafür eignet sich der günstige Novoo Smart Tag aber perfekt, um größere Gegenstände auszurüsten. Vielleicht fliegt ihr ja in den Osterferien in den Urlaub und wollt wissen, wo eure Koffer zurückgeblieben sind? Mit dem Novoo Smart Tag erfahrt ihr es. Auch für Rucksäcke oder Handtaschen ist der kleine Tracker sicherlich eine tolle Sache.

Den mit einer Knopfzelle betriebenen Novoo Smart Tag könnt ihr auch ganz einfach am Schlüsselbund befestigen. Er verfügt über eine kleine Öse und die passenden Schlüsselringe liefert der Hersteller gleich in unterschiedlichen Ausführungen mit. Auf Amazon ist das 4er-Set derzeit mit 29,98 Euro gelistet, in unserem Wochenend-Gewinnspiel könnt ihr es kostenlos ergattern.

NOVOO Air Tag Smart Tracker 4er Pack kompatibel mit Apple Find My (nur iOS),Bluetooth... 🪐Für Apple „Wo ist?“ – Präziser iOS Bluetooth Tracker ohne Abo: Der NOVOO Wo ist Tracker wurde speziell für Apple Find My entwickelt und...

🌟Schlüssel Finder mit lautem 80dB Signal – Sofort in der Nähe finden: Innerhalb der Bluetooth-Reichweite kannst du über die „Wo ist?“ App...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr das 4er-Set des Novoo Smart Tag gewinnen möchtet, müsst ihr lediglich bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de schreiben. In den Betreff schreibt ihr den Namen eines Arbeitskollegen von mir.

Unter allen korrekten Einsendungen werden wir am Montag einen Gewinner oder eine Gewinnerin ziehen und wie immer in unserem News-Ticker bekannt geben. Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg bei der Teilnahme.