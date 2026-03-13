Dyson arbeitet an Absaugstation für den V16 Piston

Den aktuellen Akku-Staubsauger des britischen Herstellers, den Dyson V16 Piston, haben wir ja bereits ausführlich getestet und dabei zahlreiche positive, aber auch einige negative Punkte festgestellt. Uns fehlt beispielsweise die Fluffy-Walze für Hartböden, diese soll aber wohl noch erscheinen. Ein anderes interessantes Zubehör ist jetzt bereits auf der Webseite von Dyson zu sehen: Das Dyson Dok.

Viele Details sind nicht sichtbar, aber es handelt sich augenscheinlich um eine Absaugstation für den Staubsauger. So könnt ihr euch das lästige Entleeren sparen und sämtlicher Schmutz landet direkt in der Station. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es sich dabei um eine beutellose Station handelt, immerhin verfolgt Dyson diesen Ansatz schon seit einigen Jahrzehnten.

Zwei Details sind mir beim Blick auf das bereits online verfügbare Produktbild aufgefallen: Zunächst einmal ist die Absaugstation, in der der Staubsauger übrigens auch aufgeladen wird, relativ farblos gehalten. Zudem wird klar, dass der Dyson nicht mehr „sofort“ einsatzbereit ist. Das Rohr muss entfernt werden, wenn man das Handteil in die Station stellt. Das ist aufgrund des Produktdesigns auch gar nicht anders möglich. Das bedeutet aber auch: Es ist zumindest ein kleiner zusätzlicher Handgriff notwendig, wenn man Staubsaugen möchte.

Genauere Angaben zum Preis und zum Marktstart nennt Dyson aktuell nicht. Ebenso ist unklar, ob es das Dyson Dok auch einzeln zum Kauf geben wird, falls bereits ein V16 Piston vorhanden ist.

Zwei Dyson-Testberichte in den kommenden Wochen

Aktuell beschäftigen wir uns noch mit zwei weiteren Produkten aus dem Hause Dyson, dem Hushjet Luftreiniger und dem PencilWash Wischer. Zu beiden werden wir in den kommenden Wochen noch Testberichte veröffentlichen, genaue Zeitpunkte können wir euch momentan aber leider auch noch nicht nennen.

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