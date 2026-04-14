Dyson präsentiert neuen intelligenten Luftreiniger mit Find+Follow-Technologie

Das hier im Blog wohlbekannte Unternehmen Dyson hat mit dem Find+Follow Purifier Cool PC3 einen innovativen Luftreiniger vorgestellt, der mit Hilfe einer KI-gestützten Bewegungserkennung gezielt gereinigte Luft dorthin lenkt, wo sie benötigt wird. Das Gerät erfasst die Position von Personen im Raum und passt den Luftstrom automatisch an deren Bewegungen an. Dadurch soll ein konstanter thermischer Komfort gewährleistet werden, ohne dass man das Gerät manuell nachjustieren muss.

Der Dyson Find+Follow Purifier Cool PC3 ist in der Lage, mehrere Personen gleichzeitig zu erkennen und die gereinigte Luft präzise zwischen ihnen zu verteilen. Verlässt eine Person den Raum, stoppt das System automatisch die Rotation, um Energie zu sparen. Laut Omer Ali, Senior-Ingenieur bei Dyson, reagiert das Gerät direkt auf das Nutzerverhalten: „Es verfolgt die Position und richtet den Luftstrom dorthin aus, auch wenn sich die Person im Raum bewegt. So entsteht stetiger Komfort, ohne das Gerät ständig umpositionieren zu müssen.“

Das Gerät nutzt ein KI-Vision-System mit 17-Punkte-Bewegungserkennung, das Bewegungsmuster analysiert, ohne die Identität der Personen zu erfassen. Alle Daten werden in Echtzeit verarbeitet und sofort gelöscht, um die Privatsphäre zu wahren. Zusätzliche Cyber-Sicherheitsfunktionen sorgen für einen geschützten Betrieb.

Multifunktionaler Einsatz im Haushalt

Neben der Luftreinigung bietet der Dyson Find+Follow Purifier Cool PC3 eine intelligente Ventilatorfunktion und eignet sich für verschiedene Szenarien, etwa zum Abkühlen nach dem Sport, zur Beseitigung von Küchengerüchen oder zur Verbesserung der Raumluftqualität. Dank K-Carbon- und HEPA-Filtration entfernt das Gerät 50 Prozent mehr Stickstoffdioxid (NO₂) sowie Gerüche, flüchtige organische Verbindungen (VOCs) und 99,95 Prozent der ultrafeinen Partikel bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern.

Der Luftreiniger ist vollständig nach HEPA H13-Standard abgedichtet und überwacht kontinuierlich Schadstoffe wie PM2,5, PM10, VOCs, NO₂ und Formaldehyd. Ein Nachtmodus reduziert die Lautstärke um 50 Prozent und dimmt das Display. Die Steuerung erfolgt bequem über die MyDyson-App.

Der Dyson Find+Follow Purifier Cool PC3 wird voraussichtlich ab Mitte Mai auf der Website von Dyson und in allen Dyson Stores erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 699 Euro. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wird in Kürze bekannt gegeben. Wir haben auch bereits ein Testexemplar angefragt und werden euch hoffentlich bald weitere Details und eigene Erfahrungen zur Neuerscheinung mitteilen können.