Dyson: Viele neue Produkte im Rahmen der IFA 2025 vorgestellt

Auch der bekannte Hersteller von Haushalts- und Reinigungsgeräten, Dyson, nutzt die IFA 2025 in Berlin, um auf einem eigenen Event eine riesige Produktpalette zu präsentieren. Im Gepäck hat Dyson auch so einige Neuerscheinungen, die wir euch nachfolgend vorstellen.

Staubsauger: Dyson PencilVac

Dyson beschreibt den neuen PencilVac als den „weltweit schlanksten Staubsauger“: Mit 38 Millimeter Durchmesser gleitet und schwebt das Gerät mühelos über Böden und reinigt dabei in alle Richtungen, auch seitwärts und unter niedrigen Möbeln. Angetrieben wird die Neuerscheinung vom leistungsstarken und kompakten Hyperdymium-Motor, der mit 140.000 U/min arbeitet und etwa den Durchmesser einer 2‑Euro‑Münze hat.

Letzterer bietet eine effiziente Reinigung mit ausdauernder Saugkraft, zweifachem grünem, laserähnlichem Licht und App-Anbindung. Ein neues lineares Staubtrennsystem trennt Staub und Schmutzpartikel vom Luftstrom und komprimiert sie, so dass der Behälter das Fünffache seiner nominellen Kapazität von 0,08 Liter aufnehmen kann. Das hygienische Entleerungssystem des Behälters ermöglicht es, den Schmutz in den Mülleimer zu entleeren und gleichzeitig die Abdeckung abzuwischen. Zudem werden vier konische Fluffycones Bodendüsen, die selbst lange Haare entfernen, von zwei Dual‑Drive‑Motoren in der Mitte der Bürstwalzen angetrieben. Der neue Dyson PencilVac wird ab Ende 2025 verfügbar sein.

Staubsauger: Dyson V8 Cyclone

Der Dyson V8 Cyclone ist die neue Generation des erstmals im Jahr 2016 vorgestellten V8-Staubsaugers. Mit 30 Prozent mehr Saugkraft (150 Air Watt) entfernt der Dyson V8 Cyclone hartnäckigen Schmutz und Ablagerungen. Er bietet eine 50 Prozent längere Laufzeit mit bis zu 60 Minuten gleichbleibender Reinigung, sowie einen im Betrieb austauschbaren Akku für unterbrechungsfreie Reinigung im ganzen Zuhause.

Merkmale sind ein neu gestalteter Ein-/Aus-Schalter und drei Reinigungsmodi – Eco, Medium und Boost – die eine hohe Leistung, eine lange Laufzeit und keine Saugkraftverluste ermöglichen. Zudem wird ab 2026 eine selbstentleerende Dockingstation verfügbar sein. Nutzer und Nutzerinnen der früheren Modellgeneration können ihr aktuelles Zubehör weiterverwenden, die neue Kundschaft erhält Zugang zu einer großen Auswahl kompatibler Tools. Der Dyson V8 Cyclone wird ab September 2025 zu einem Preis von 399 Euro verfügbar gemacht werden.

Nass- und Trockensauger: Dyson V16 Piston Animal

In Haushalten mit Haustieren häufen sich schnell größere Mengen an Haaren an. Für diese Zwecke braucht es einen leistungsfähigen Staubsauger, der die Tierhaare lückenlos entfernt. Dyson bietet daher den neuen Nass- und Trockensauger V16 Piston Animal an, der tiefenwirksam auf unterschiedlichen Bodenarten selbst längste Haare aufnimmt, ohne sich zu verheddern. Angetrieben vom Dyson Hyperdymium-Motor der nächsten Generation mit 900 Watt, liefert er 315 Airwatt (AW) anhaltende Saugkraft, um hartnäckigen Staub und Schmutz zu entfernen. Eine All Floor Cones Sense-Bodendüse passt Saugkraft und Bürstwalzengeschwindigkeit intelligent an jeden Bodentyp an, während die konischen Anti-Verhedderungs-Bürstwalzen selbst längste Haare direkt beim Reinigen in den Behälter befördern.

Der CleanCompaktor-Behälter fasst dreimal soviel komprimierten Staub wie herkömmliche Behälter und lässt sich dank eines hygienischen, selbstreinigenden Kompressionshebels zur saubereren Entleerung auswerfen. Wie beim Dyson V8 Cyclone wird es ab 2026 eine selbstentleerende Dockingstation geben. Ein aktualisierter Submarine 2.0 Nasswalzenaufsatz umfasst eine motorisierte Mikrofaserwalze und eine präzise Befeuchtungssteuerung, um Schmutz aufzunehmen sowie Verschüttetes und Flecken zu entfernen, ohne Schmutz zu verteilen. Das Remote‑Release‑Design ermöglicht den Wechsel zwischen trockenen und nassen Reinigungsköpfen, ohne sich bücken zu müssen. Der Dyson V16 Piston Animal ist bereits im Online-Shop von Dyson erhältlich.

Nass- und Trockensauger: Dyson Clean+Wash Hygiene

Der neue Dyson Clean+Wash Hygiene ist ein leichter Nass- und Trockensauger, der ohne unhygienische Filter auskommt und so ein neues Reinheitsniveau bei der Hartbodensäuberung schafft. Im Gegensatz zu herkömmlichen Nassreinigern mit Filtern, die verstopfen, Bakterien einfangen und unangenehme Gerüche verursachen können, hält der Dyson Clean+Wash Hygiene sämtlichen Schmutz und das Schmutzwasser innerhalb des Reinigungskopfes zurück. Das System verhindert Schmutz- und Bakterienablagerungen in Leitungen, das Verstopfen von Filtern und den Verlust an Saugkraft. Es sorgt außerdem dafür, dass nur sauberes Wasser auf den Boden gelangt.

Die dichtere, ultraabsorbierende Mikrofaserwalze mit 84.000 Mikrofasern pro Quadratzentimeter und eingebetteten Nylonborsten nimmt mit jedem Zug mehr auf, während das nur 3,7 kg leichte und flache Gehäuse unter Möbeln und an Kanten entlang gleitet. Ohne unhygienischen Filter und mit einem Selbstreinigungszyklus liefert er eine praktische Hartbodenreinigungslösung. Der Dyson Clean+Wash Hygiene wird ab November 2025 zu einem Preis von 499 Euro verfügbar gemacht werden.

Saugroboter: Dyson Spot+Scrub Ai

Mit dem Dyson Spot+Scrub Ai präsentiert das Unternehmen den ersten eigenen Saugroboter für eine Nass- und Trockenreinigung von Böden. Ausgestattet mit KI-Objekterkennung und adaptivem Reinigungsverhalten, identifiziert, reagiert, prüft und reinigt die Modellneuheit und weicht Hindernissen präzise aus. Mithilfe einer KI-gestützten Kamera, grüner, laserähnlicher Ausleuchtung und intelligenter Navigation erkennt er nahezu 200 Objekttypen – etwa Kabel und Socken – und reinigt intelligent darum herum. Sein fortschrittliches Fleckenerkennungssystem nutzt Bildverarbeitung vor und nach der Reinigung, um die Fleckenentfernung zu verifizieren – hartnäckige Flecken werden so lange wiederholt bearbeitet, bis das System sicher ist, dass sie vollständig entfernt sind.

Mit einem 12‑Punkt‑Befeuchtungssystem in der selbstreinigenden Nasswalze und einer zyklonischen, beutellosen Dockingstation zur Entleerung ermöglicht der Dyson Spot+Scrub Ai Robot Vacuum zugleich eine hygienische Reinigung und starke Saugkraft. Über die MyDyson-App lässt sich gezielt eine Punktreinigung an einer gewünschten Stelle im Zuhause starten. Nach jeder Reinigung erstellt der Roboter in der MyDyson-App eine sogenannte „Clean Map“, die anzeigt, an welchen Stellen sich Hindernisse befanden und wo gereinigt wurde. Der neue Dyson Spot+Scrub Ai soll ab Dezember 2025 zu einem Preis von 999 Euro im Handel erhältlich sein.

Luftreiniger: Dyson HushJet

Mit dem Dyson HushJet Purifier Compact präsentiert Dyson ein ganz neues Format in seinem Luftreinigungssortiment. Der neue, sehr leise arbeitende Luftreiniger im Kompaktformat bietet einen sehr hohen Luftdurchsatz. Zusammen mit Dysons neuem HushJet Nozzle ist das Produkt die nächste Entwicklungsstufe der Air Multiplier-Technologie von Dyson. Während manche kompakten Luftreiniger auf dem Markt bis zu 60 dB laut sind, emittiert der HushJet Purifier Compact bei vollem Luftstrom lediglich niedrige 44 dB bzw. im Nachtmodus nur 24 dB, und ist dabei fast doppelt so leistungsstark.

Bei nur einem Drittel der Größe liefert die Neuerscheinung etwa 80 Prozent der Reinigungsleistung des Dyson Big+Quiet Luftreinigers – ideal für Arbeits- und Schlafzimmer. Der neue Dyson HushJet wird laut Aussage des Herstellers ab 2026 verfügbar gemacht werden.

Tischventilator: Dyson Cool CF1

Dyson bringt auch den weltweit ersten Ventilator ohne Rotorblätter mit neuen technologischen Details zurück: Der Dyson Cool CF1 Ventilator ist ein Upgrade von Dysons Ventilator ohne Rotorblätter. Er ist energieeffizient, per MyDyson-App steuerbar und bietet einen neuen Nachtmodus, ein LCD-Display, intuitive Bedienelemente am Gerät, einen bürstenlosen Gleichstrommotor für effiziente, individuelle Kühlung sowie erweiterte Einstellungen für mehr Präzision und persönlichen Komfort. Der Dyson Cool CF1 ist ab sofort zu einem Preis von 275 Euro verfügbar.

Heizlüfter: Dyson Hot+Cool HF1

Der neue Dyson Hot+Cool HF1 Remote Link Pre-Heat Heizlüfter ist laut Aussage des Unternehmens „Dysons schnellster, leisester und leistungsstärkster 2‑in‑1 Ventilator und Heizlüfter“, der Räume schneller heizt und dabei 25 Prozent leiser als zuvor arbeitet. Mit integriertem Temperatursensor für Energieeffizienz und Komfort sowie einem neuen Nachtmodus hält er rund um die Uhr die Wunschtemperatur. Als erster vernetzter Heizlüfter von Dyson lässt er sich auch per MyDyson-App steuern. Der Dyson Hot+Cool HF1 wird im Jahr 2026 erhältlich sein.

Freddy und Fabian haben heute Vormittag im Rahmen der IFA in Berlin schon einen ersten Blick auf die neuen Dyson-Geräte werfen können. Vor allem der PencilVac hat dabei besonders beeindruckt: Er gleitet förmlich über den Boden und macht das Reinigen zum Kinderspiel. Durch das geringe Gewicht fällt auch das Arbeiten über Kopf bedeutend einfacher als mit großen Akku-Staubsaugern.

Wer sich die neuen Produkte gerne in Wort und Bild erklären lassen möchte, findet ab dem heutigen Freitag, den 5. September, um 15 Uhr, die Keynote von James Dyson – Gründer und Chefingenieur – auf dem Dyson YouTube-Kanal. Darin stellt er persönlich die neuesten Produktinnovationen vor und gibt spannende Einblicke in die Inspiration und Entwicklung.