NFL Retro Bowl ’26: Neues PixelArt-Sportspiel ist bei Apple Arcade gelandet

Schon im vergangenen Jahr gab es mit NFL Retro Bowl ’25 ein Retro-Game zur amerikanischen Football League, der NFL, bei Apples Spiele-Abodienst Apple Arcade. Nun hat Apple bekanntgegeben, dass man den Nachfolger NFL Retro Bowl ’26 ebenfalls beim hauseigenen Gaming-Service veröffentlicht hat.

NFL Retro Bowl ’26 (App Store-Link) kann auf iPhones und iPads heruntergeladen werden, die über ein aktives Apple Arcade-Abonnement verfügen und mindestens iOS bzw. iPadOS 13.0 oder neuer aufweisen können. Der Speicherplatzbedarf hält sich mit rund 86 MB noch in Grenzen, eine deutsche Lokalisierung steht allerdings auch noch nicht bereit.

Das von der NFL und der NFLPA lizenzierte Spiel bietet unter anderem authentische Teamaufstellungen und NFL-Spieler im stilvollen Retro-Look des Games. In diesem Jahr führt NFL Retro Bowl ’26 mit NFL Retro Bowl Championship Leaderboard einen spannenden neuen Modus ein. Dabei ist man näher dran an der echten NFL-Action und hat die ultimative Möglichkeit, sich damit zu brüsten.

Über 2.000 authentische NFL- und NFLPA-Spieler vorhanden

Spieler und Spielerinnen wählen nicht ihre Lieblingsmannschaften aus, sondern können auch den Schwierigkeitsgrad und die eigene Figur bestimmen. Danach tritt man in wöchentlichen Begegnungen gegeneinander an, entsprechend der Spiele in der NFL-Saison 2025. Dank der offiziellen Lizenz der NFL werden authentische Kader verwendet, um Punkte zu gewinnen, die schlussendlich die Live-Rangliste der eigenen Mannschaft verbessern.

Apple beschreibt NFL Retro Bowl ’26 als „einzigartige Mischung aus Arcade-Football-Gameplay und echten NFL-Elementen“. Dabei gilt es nicht nur, die eigentlichen Football-Partien über die Bühne zu bringen, sondern auch vor der Saison eine schlagkräftige Mannschaft aus über 2.000 echten NFL- und NFLPA-Spielern zusammenzustellen, sich mit der Presse auseinanderzusetzen, die Gehälter auszuzahlen und vieles mehr.

Wie schon beim Vorgänger, NFCL Retro Bowl ’25, hat sich das Entwicklerteam von New Star R&D erneut für ein PixelArt-Retrodesign bei dieser neuen Fassung des American Football-Managements entschieden. Das muss man definitiv mögen – ich jedenfalls konnte mich bei diesen frisch erschienenen Spiel mit der PixelArt-Grafik und dem Chiptune-Soundtrack nicht so recht anfreunden. Ebenfalls schade ist, dass NFL Retro Bowl ’26 untypisch für Apple Arcade nicht mit deutscher Lokalisierung erhältlich ist und zudem nicht für macOS und tvOS zur Verfügung steht. Apple Arcade kann einen Monat lang kostenlos getestet werden und kostet im Anschluss 6,99 Euro/Monat.