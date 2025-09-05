Timekettle W4 AI Interpreter Earbuds: KI-gestützte Echtzeit-Übersetzung

Timekettle ist ein auf KI-Übersetzungen spezialisiertes Unternehmen, das auf der IFA in Berlin nun mit den W4 AI Interpreter Earbuds Ohrhörer entwickelt hat, die während einer Konversation Live-Übersetzungen mit einer Genauigkeit von 98 Prozent und einer Verzögerungszeit von 0,2 Sekunden erzeugen können sollen. Die Earbus erfassen Sprache via Knochenschallsensoren und übersetzen dank LLM-Integration kontextbezogen.

Timekettle hat bereits einen ähnlichen Over-Ear-Kopfhörer veröffentlicht, der ebenfalls in der Lage ist, Echtzeit-Übersetzungen anzufertigen. Die kleineren Earbuds sind nun das Modell, das auf gelegentlichen Gebrauch ausgerichtet ist. Das ergonomische Design soll einen angenehmen Tragekomfort gewährleisten.

Ausgestattet mit Knochenschallsensoren liefern die W4 AI Interpreter Earbuds eine sehr genaue Spracherkennung, indem sie Vibrationen direkt über die Knochen des Trägers erfassen. Hintergrundgeräusche werden so gefiltert und eine klare Kommunikation selbst in lauten Umgebungen möglich.

Timekettle W4 AI Interpreter Earbuds beherrschen 42 Sprachen

Die Earbuds verfügen außerdem über eine ganztägige Akkulaufzeit und lassen sich auch zum Musikhören einsetzen. Bei kontinuierlicher Übersetzung wird die Akkuleistung mit bis zu vier Stunden angegeben.

Das integrierte Übersetzungsmodell, Babel OS 2.0, kann 42 Sprachen und 95 Akzente übersetzen, was die Kommunikation mit 95 Prozent der Weltbevölkerung möglich machen soll, so der Hersteller. Das Modell nutzt Echtzeit-Sprachvorhersage, kontextbezogenes Lernen und benutzerdefinierte Lexika, um eine nahezu menschenähnliche Sprachübersetzung mit einer Genauigkeit von 98 Prozent zu liefern.

Die W4 AI Interpreter Earbuds sind ab dem 5. September 2025 für 349 Euro erhältlich und können während der IFA am Stand von Timekettle (H3.2-143) ausprobiert werden. Verfügbar sind die Ohrhörer den Farben Navy Blue und Sandy Gold.