Unser Küchen-Tipp: Heißluftfritteusen von Ninja, Philips und Dreame reduziert

Seitdem wir eine Heißluftfritteuse haben, ist unser Backofen nur noch selten im Einsatz. Wir nutzen das Küchen-Gadget liebend gerne, um beispielsweise Brötchen aufzubacken, leckere und knusprige Pommes zu backen oder Gemüse zu garen. Dabei benötigt eine Heißluftfritteuse so gut wie gar kein Öl oder Fett mehr, für einen besseren Geschmack ist ein kleiner Löffel aber durchaus ratsam.

Ninja Double Stack XL

Die Ninja Double Stack XL (Amazon-Link) ist eine wirklich schicke Heißluftfritteuse, die zwei Schubladen anbietet, die untereinander angeordnet sind. Daher ist das Gerät etwas höher, dafür aber auch schmaler. Natürlich könnt ihr die beiden Körbe individuell ansteuern, um so Lebensmittel zu garen, die unterschiedlich lange in die Heißluftfritteuse müssen. Am Ende sind beide gleichzeitig fertig.

Das Fassungsvermögen liegt bei guten 9,5 Litern und ihr könnt bis zu 8 Portionen in den beiden Körben zubereiten. Eine praktische Zange wird mitgeliefert, mit der ihr heiße Lebensmittel entnehmen könnt.

Wir haben die Ninja Double Stack XL schon ausführlich unter die Lupe genommen, klickt euch gerne in unseren Test. Nur noch heute kostet die Heißluftfritteuse von Ninja 199,99 Euro statt 269,99 Euro.

4.318 Bewertungen Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse, 2 vertikale Schubladen, 4 Kochstufen, 2... AMAZON EXKLUSIV: Heißluftfritteuse in Schwarz & Kupfer mit Silikonzange. 30% schlanker (gegenüber AF400). Großes Fassungsvermögen von 9,5 L für...

GAREN AUF 4 EBENEN ZUR GLEICHEN ZEIT: Enthält 2 x Schubladen & 2 x Mahlgitter, sodass Sie 4 Ebenen haben und doppelt so viel Essen zubereiten...

Philips Dual Basket Airfryer 3000

Aus dem Hause Philips gibt es den Philips Dual Basket Airfryer 3000 (Amazon-Link), der ebenfalls zwei Körbe bietet, die jedoch unterschiedlich groß sind. Die Kapazität beträgt 9 Liter (6 und 3 Liter) und mit der Rapid Air Technologie werden die Lebensmittel besonders gleichmäßig gegart. Auf dem Touch-Display könnt ihr alle Einstellungen tätigen und angeben, wie lange jede Schublade heizen soll, damit die Produkte am Ende gleichzeitig fertig sind.

Zusammen mit der Home ID-App könnt ihr Rezepte nachschlagen, diese ohne WLAN aber nicht an das Gerät senden. Das Design ist zeitlos und da die Körbe nebeneinander angefordert sind, geht das Produkt mehr in die Breite als in die Höhe.

Auch zum Philips Dual Basket Airfryer 3000 haben wir einen Testbericht im Archiv. Derzeit bekommt ihr diesen Airfryer für nur 157 Euro statt 199,99 Euro, jedoch mit schwarzem Griff.

Angebot Philips Dual Basket Airfryer 3000-Serie, 9L, 2 Schubladen, Synch-Funktion, Rapid Air... DUAL DELIGHT AIR FRYER - Eine revolutionäre Heißluftfriteuse mit 2 Schubladen in verschiedenen Größen. Erhöhen Sie Ihr Kocherlebnis, indem Sie...

ZWEI SCHUBLADEN, ENDLOSE MÖGLICHKEITEN - Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 9 Litern! Die große 6-Liter-Schublade ist perfekt für...

Dreame Mova AeroChef FD10 Pro

Insofern ihr nicht ganz so viel Geld ausgeben wollt, schaut euch die Dreame Mova AeroChef FD10 Pro (Amazon-Link) an. Mit 6 Litern ist die Heißluftfritteuse nicht ganz so groß, außerdem gibt es hier nur einen einzelnen Korb. Spannend ist die Tatsache, dass es einen beleuchteten Innenraum sowie ein Guckfenster gibt. In unserem Testbericht hat auch die günstige Heißluftfritteuse gute Ergebnisse erzielt. Wissen sollte man aber, dass laut Dreame der Korb nicht für die Spülmaschine geeignet ist.

Der Einstieg ist jetzt noch einmal besonders günstig, denn die Dreame Mova AeroChef FD10 Pro kostet nur noch heute 79 Euro statt 99 Euro.

Angebot Dreame Mova AeroChef™ FD10 Pro Heißluftfritteuse, Schnelles Knuspriges Garen,... Kulinarische Entdeckungsreise mit weniger Öl und mehr Genuss: Mit 1800 W ermöglicht der AeroChef schnelles knuspriges Garen bei bis zu 230 °C....

Großes Fassungsvermögen zur gemeinsamen Nutzung: Das Fassungsvermögen von 6 l ermöglicht die Zubereitung großer Speisen und eignet sich ideal...