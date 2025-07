Mova V50 Ultra Complete: Der beste Saug-Wischroboter jetzt zum Bestpreis erhältlich

Der aktuell beste Saug-Wischroboter kommt nicht von Dreame oder Roborock, sondern von Mova. Der Mova V50 Ultra Complete (Amazon-Link) hat mich im Test begeistert und er fährt seine Runden weiterhin in meinem Wohnzimmer, Küche und Esszimmer. Er ist mit den neusten Technologien ausgestattet, dabei besonders sicher in der Navigation, mit einem einfahrbarem Laserturm versehen und bietet in seiner Station eine heiße Wäsche und einen Heißluftföhn.

Am Prime Day im Angebot kaufen

Nutzt den aktuellen Rabatt und sichert euch den Mova V50 Ultra Complete für nur 949 Euro statt 1.399 Euro! Das ist der aktuelle Bestpreis, günstiger konnte man den Roboter noch nicht kaufen.

Darum ist der Mova V50 Ultra Complete so gut

Was direkt auffällt: Im Karton steckt alles, was das Smart-Home-Herz begehrt. Ersatzbürsten, mehrere HEPA-Filter, Staubbeutel, Wischpads und zwei Reinigungsmittel (eins davon speziell für Tierhaushalte) machen den V50 zu einem echten „Complete“-Paket. So spart man sich auf Jahre gesehen teures Zubehör.

Mit 24.000 Pa Saugkraft räumt der V50 auch hartnäckigen Dreck zuverlässig weg – auf Hartboden ebenso wie auf Teppichen. Besonders clever: Der Roboter wischt mit 50 Grad heißem Wasser, erkennt hartnäckige Flecken automatisch und fährt in solchen Fällen auch früher zur Basis zurück, um seine Pads mit heißem Wasser zu reinigen.

Mova V50 Ultra Complete ist richtig flach

Dank ausfahrbarem Laserturm ist der Mova V50 nur 89,5 Millimeter hoch und kommt unter viele Möbel. Er kann sogar Schwellen bis 6 Zentimeter überwinden und meistert damit auch komplexe Wohnsituationen. Die Navigation per Laser und Kamera ist zuverlässig – nur extrem flache Objekte wie einzelne Stifte stellen ihn vor Herausforderungen.

Mova App mit vielen Möglichkeiten

In der Mova Home App lassen sich Karten bearbeiten, Reinigungszonen festlegen und individuelle Routinen erstellen. Verschiedene Reinigungsintensitäten für unterschiedliche Räume oder Böden können festgelegt werden. Auch Haustierbesitzer profitieren von speziellen Funktionen wie der gezielten Reinigung von Aufenthaltsbereichen.

Smarte Station mit heißem Finish

Die Basisstation ist nicht nur schön kompakt, sondern auch durchdacht: Sie reinigt die Pads mit 80 Grad heißem Wasser, trocknet sie mit warmer Luft und bekämpft mit UV-Sterilisation sogar Gerüche im Staubbeutel. Zwei Tanks für unterschiedliche Reinigungsmittel runden das Ganze ab. Eine Variante mit Festwasseranschluss ist allerdings nicht vorhanden.

Mein Fazit nach mehreren Monaten Nutzung

Der Mova V50 Ultra Complete bietet High-End-Leistung zum deutlich günstigeren Preis als vergleichbare Modelle von Roborock oder Dreame. Wer also auf der Suche nach einem Premium-Saug- und Wischroboter mit cleveren Extras, zuverlässiger Navigation und geringem Wartungsaufwand ist, sollte diesen Deal nicht verpassen.

Unser Tipp: Zuschlagen, solange der Preis so niedrig ist – das Preis-Leistungs-Verhältnis ist aktuell kaum zu schlagen.