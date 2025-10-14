Moft Snap Watch Band: Tolles Armband, aber nichts für mich

In der vergangenen Woche haben wir für euch einen ersten Blick auf das Moft Snap Watch Band für die Apple Watch (Amazon-Link) geworfen. Für einen fast schon Apple-artigen Preis von 44,99 Euro bekommt ihr ein magnetisches Silikon-Armband für alle Apple Watch Modelle. Fünf verschiedene Farben stehen zur Auswahl, ich habe das Armband in Marineblau + Nebelbucht bestellt und für euch ausprobiert.

Als sensationell möchte ich die Verpackung des Armbands beschreiben, so etwas Geniales habe ich selbst von Apple noch nicht gesehen. Der Karton besteht aus mehreren Lagen und kann aufgeklappt werden. Zum Vorschein kommen dann nicht nur das Armband selbst, sondern auch die verschiedenen Farbkombinationen. Plastik oder Folien sucht man vergeblich, genau so sollte es sein. Hier hat der Hersteller eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Das Moft Snap Watch Band ist ein Premium-Produkt.

Bevor ihr das Armband an der Apple Watch befestigt, müsst ihr euch natürlich Gedanken darüber machen, wie das Armband aussehen soll. Beide Enden können gedreht werden, so dass entweder die eine oder die andere Farbe außen ist. In meinem Fall also entweder das Blau oder das Weiß. So ergeben sich pro Armband vier verschiedene Kombinationsmöglichkeiten.

MOFT Ersatzarmband Kompatibel mit Apple Watch Armband 40/41/42/38mm Damen Herren,... 【Vier Looks mit einem Armband – Zweifarbig und vielseitig】Jedes apple watch armband kombiniert zwei Farben – ein Set bietet dir 4 tragbare...

【Bidirektionale Anschlüsse – Kein Falsch-Einbau möglich】Das innovative Armband mit bidirektionalen Connectoren lässt sich in jede Richtung...

Der magnetische Verschluss des Moft Snap Watch Bands

Eine weitere außergewöhnliche Eigenschaft des Moft Snap Watch Bands ist der magnetische Verschluss. Es gibt keine Löcher und keine Ösen, stattdessen haften die beiden Enden des Armbands einfach zusammen. Und das übrigens ziemlich fest. Ich hatte jedenfalls nicht die Befürchtung, dass sich das Armband beispielsweise bei sportlichen Aktivitäten lösen könnte.

Was ich im Vergleich zu meinem Sport Loop von Apple aber definitiv gemerkt habe: Das Anlegen des Armbands und das Einstellen der gewünschten Position erfordert definitiv eine Portion Geschick. Mit der Zeit sollte das aber wohl kein Problem mehr darstellen.

Aber warum ist das Moft Snap Watch Band nichts für mich? Das aufgeraute Silikon fühlt sich sehr hochwertig an, fast schon wie Kunstleder. Leider habe ich schon nach wenigen Minuten bei normalen Umgebungstemperaturen ein schwitziges Gefühl unter dem Armband bekommen. Das Material ist vermutlich wenig atmungsaktiv, ganz im Gegensatz zu meinem normalerweise genutzten Sport Loop aus Nylon.

Sollte das für euch ebenfalls ein Problem sein, dann ist das Moft Snap Watch Band wohl nichts für euch. Tragt ihr ohnehin gerne ein Silikon-Armband, dann könnte es aber durchaus eine spannende Alternative sein. Denn schick, hochwertig und individuell sieht es auf jeden Fall aus, das Moft Snap Watch Band.