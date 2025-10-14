Spotify Premium bietet jetzt offiziell verlustfreies Audio an

Bereits vor mehr als einem Monat hat Spotify angekündigt, dass verlustfreies Audio ein Teil von Spotify Premium wird. Gleichzeitig ließ man allerdings verlauten, dass die neue Funktion für hohe Audioqualität schrittweise in 50 Märkten ausgerollt wird. Es war also noch Warten angesagt – bis jetzt.

Nun hat Spotify die Pressemitteilung vom 10. September mit einem neuen Datum versehen, dem 13. Oktober. Hat sich also etwas getan? Ein Blick in meine Spotify-App verrät: Lossless steht jetzt als Audio-Option zur Auswahl. Anscheinend ist die Funktion bereits seit dem 6. Oktober aktiviert.

„Das Warten hat endlich ein Ende. Wir freuen uns sehr, dass verlustfreier Sound jetzt für Premium Abonnent*innen verfügbar ist“, sagt Gustav Gyllenhammar von Spotify. Hier könnt ihr selbst auf eurem iPhone oder iPad nachschauen:

Tippe oben links auf das Profilsymbol.

Gehe zu Einstellungen und Datenschutz → Medienqualität.

Wähle aus, wo du verlustfreies Audio aktivieren möchtest.

Die Option lässt sich für die Nutzung im WLAN oder im mobilen Netz sowie für Downloads separat einschalten. So könnt ihr ganz genau wählen, wann ihr die Musik mit bis zu 1 GB pro Stunde hören möchtet.

Die verlustfreie Wiedergabe (Lossless) muss auf jedem Gerät manuell eingeschaltet werden. Ob sie aktiv ist, erkennst du am Symbol im Player und in den Spotify-Connect-Einstellungen. Für bestmöglichen Klang empfiehlt sich das Streaming über WLAN und die Nutzung von kabelgebundenen Kopfhörern oder Spotify-Connect-Lautsprechern. Bluetooth kann derzeit keine verlustfreie Übertragung bieten, da das Signal dabei komprimiert wird.

Für mein reduziertes Streaming-Ohr, ich höre im Alltag wirklich nicht sonderlich viel Musik, ändert sich mit dem verlustfreien Audio wohl nicht wirklich etwas. Vielleicht sieht es bei euch aber ganz anders aus? Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr die neue Funktion bereits aktiviert habt und ob ihr einen Unterschied hört. Wir sind gespannt auf eure Meinungen.