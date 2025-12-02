Anker: Modulares 13-in-1-Dock schon vor dem Start bei Amazon gelistet

2x HDMI, 1x DisplayPort, 10 Gbps USB-C und mehr

Anker Nano 13-in-1 Dock auf einem Schreibtisch

Das hier bei uns im Blog wohlbekannte Unternehmen Anker, seines Zeichens beliebter Zubehör-Hersteller für unsere liebsten Apple-Geräte, steht offenbar kurz davor, ein neues Accessoire für Macs und Co. auf den Markt zu bringen. Bei Amazon ist die neue Anker Nano 13-in-1 Laptop Dockingstation bereits gelistet, steht aber noch nicht zum Kauf bereit, und auch ein Kaufpreis wird bislang noch nicht ausgegeben.

Die Anker Nano Dockingstation ist eine praktische Kombination aus einem Dock und einem mobilen Hub, die sich vornehmlich an Personen richtet, die sowohl auf eine stationäre Dockingstation am Schreibtisch, als auch auf einen mobilen Hub für unterwegs setzen wollen. Das System besteht aus insgesamt 13 Anschlüssen über die Dockingstation sowie einem abnehmbaren 6-in-1 Hub, der an der Vorderseite in das Dock eingesetzt werden kann.


Viele Ports für produktives Arbeiten

Anschlüsse des Anker Nano Docks

Mit dem Dock lässt sich beispielsweise eine Triple-Screen-Workstation einrichten, oder alternativ ein Display durch den Hub verbinden, wenn man weg vom eigenen Schreibtisch arbeitet. Wichtig zu wissen: Unter macOS spiegeln alle externen Monitore den gleichen Inhalt wieder. Nur der HDMI- oder DisplayPort unterstützt die Videoausgabe, der USB-C-Anschluss unterstützt keine Videoausgabe.

Das Dock verfügt über einen USB-C-Upstream-Anschluss, zwei USB-C-Datenanschlüsse, drei USB-A-Datenanschlüsse, zwei HDMI- und DisplayPort-Ausgänge, die bis zu 4K-Auflösung unterstützen, einen Ethernet-Anschluss, eine Audio-Buchse, SD- und TF-Kartensteckplätze und einen DC-Eingangsanschluss. Der abnehmbare Hub fügt wichtige Anschlüsse für bequemen Zugriff unterwegs hinzu.

MacBooks mit bis zu 100 Watt aufladen

Kleiner Hub des Anker Nano Docks

Auch für eine schnelle Stromversorgung und Datenübertragung ist mit der Neuerscheinung gesorgt. Bis zu 100 Watt kann an ein MacBook abgegeben werden, Daten lassen sich mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s über USB-C übertragen. Das Dock unterstützt bis zu 140 Watt vom mitgelieferten Netzadapter, um eine stabile Leistung für alle angeschlossenen Geräte aufrechtzuerhalten.

Im Lieferumfang enthalten ist neben der rund 9,5 x 4,0 x 14,0 cm großen Anker Nano-Dockingstation mit eingebautem abnehmbaren Hub auch ein rund 90 cm langes USB-C-zu-USB-C-Kabel für den Upstream-Anschluss mit 10 Gbit/s, ein 140-Watt-Netzteil mit integriertem 1,5 m Netzkabel sowie ein Sicherheitsblatt mit QR-Code für die Bedienungsanleitung. Nähere Einzelheiten finden sich auf der bereits geschalteten Produktseite bei Amazon, wo es die Neuerscheinung sicherlich schon bald auch zu kaufen geben wird.

