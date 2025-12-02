Hörspielzentrale: iPhone-App für Apple Music mit großem Update

Wer gerne Hörspiele hört, hat bei uns im Blog bestimmt schon von der spannenden iPhone- und iPad-App Hörspielzentrale (App Store-Link) gehört, die sich mit einem Apple Music-Abonnement nutzen lässt. Die Anwendung ist kostenlos verfügbar, verzichtet auf Werbung und Tracking und bietet ein optionales Abo für 1,99 Euro/Monat oder 14,99 Euro/Jahr an, um Features wie CarPlay, einen CSV-Export und verschiedene App-Icons freizuschalten.

Die vom deutschen Entwickler Philipp Steiner stammende App fragt sich zunächst nach euren Hörspiel-Favoriten und ruft dann alle verfügbaren Meta-Informationen von Apple Music ab. Anschließend könnt ihr die verschiedenen Folgen durchstöbern, filtern und durchsuchen, um dann eine Streaming-Wiedergabe zu starten. Was sehr praktisch ist: Wird die Wiedergabe unterbrochen, merkt sich die Hörspielzentrale automatisch euren Fortschritt. So könnt ihr das Hörspiel zu einem späteren Zeitpunkt genau dort fortsetzen, wo ihr es zuvor pausiert habt.

Darüber hinaus bietet die App noch viele weitere Extras. Auf Wunsch gibt es Benachrichtigungen bei Neuerscheinungen und mit der Zufalls-Funktion könnt ihr euch überraschen lassen. Auch ein Sleep-Timer und ein Widget für den Homescreen sind mit dabei. Mittlerweile ist auch eine iPad-Umsetzung der Hörspielzentrale verfügbar.

Hörspiel-Adventskalender für jeden Tag

Nun hat Philipp Steiner bekanntgegeben, dass die Hörspielzentrale ab sofort in Version 1.8 im deutschen App Store zur Verfügung steht. Alle neuen Funktionen sind auch in der kostenlosen Version enthalten, darunter ein neuer und von vielen Usern gewünschter Entdecken-Tab. Dort sind nun verschiedene Abschnitte vorzufinden, beispielsweise der Fall der Woche vom Hörspiel-Label Europa, Serien, die einem gefallen können und auf bereits hinzugefügten Serien basieren, ebenso wie aktuell am häufigsten gespielte Hörspiele bei Apple Music. Alle anderen Abschnitte des Tabs werden redaktionell vom Entwickler zusammengestellt.

Darüber hinaus gibt es noch eine Adventskalender-Funktion: Dabei wird ein Adventskalender in den Einstellungen ausgewählt und anschließend wird beim Wiedergeben des Hörspiels stets nur der aktuelle Tag abgespielt. Zudem kann man über eine Benachrichtigung daran erinnert werden, das heutige Stück noch zu hören. „Gerade die Adventskalender sind sehr beliebt, und so ist das Nutzerlebnis beim Abspielen deutlich angenehmer“, lässt der Entwickler wissen.

Natürlich enthält das Update auch viele Fehlerverbesserungen sowie Optimierungen bei der Performance und Stabilität der App. Das Update auf Version 1.8 der Hörspielzentrale steht ab sofort kostenlos im deutschen App Store zum Download bereit. Von den Nutzern und Nutzerinnen gibt es im Durchschnitt sehr gute 4,5 Sterne für die Hörspiel-App.