appgefahren Adventskalender: 3. Türchen mit WiZ

Und weiter geht es mit unserem Adventskalender. Heute haben wir mal wieder ein Produkt im Doppelpack für euch. Das bedeutet: Ein Gewinner darf sich nicht nur selbst freuen, sondern auch gleich ein bisschen Freude weitergeben. Macht doch gleich noch jemanden aus eurer Familie oder eurem Bekanntenkreis glücklich.

Was gibt es zu gewinnen? Wir haben zwei Mal die WiZ HDMI Sync Box für euch. Der kleine schwarze Kasten wird zwischen Fernseher und eure HDMI-Zuspieler, wie etwa den Apple TV oder die PlayStation gesteckt. Daraufhin werden die Bildinhalte automatisch analysiert und der mitgelieferte Leuchtstreifen entsprechend angesteuert. So erweitert ihr das Bild auf die Wand hinter dem Fernseher.

In unserem Adventskalender-Bundle sind die zwei verschiedenen Versionen der WiZ HDMI Sync Box enthalten: Einmal mit einem Leuchtstreifen für 55 bis 65 Zoll große Fernseher und einmal für 75 bis 85 Zoll große Mattscheiben. Somit dürftet ihr für jedes Wohnzimmer ein passendes Set bekommen.

Und falls euch das in Sachen smarter Beleuchtung nicht reicht, legen wir noch zwei WiZ Gradient Light Bars im Doppelpack obendrauf. Die beiden Lichtleisten könnt ihr ebenfalls mit eurem TV-Setup verbinden und den Lichteffekt so noch ausweiten. Oder ihr verwendet sie einfach irgendwo anders in eurem Zuhause. Die Steuerung erfolgt entweder über die WiZ-App oder alternativ auch über ein Matter-System eurer Wahl.

Weitere Informationen zu den Produkten von WiZ könnt ihr auf der offiziellen Webseite des Herstellers nachschlagen.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr die WiZ HDMI Sync Box mitsamt WiZ Gradient Light Bar im Doppelpack gewinnen wollt, müsst ihr einfach bis 23:59 Uhr eine E-Mail an 3@appgefahren.de senden. Im Betreff nennt ihr die Antwort auf die folgende Frage:

Welches Getränk trinkt der Weihnachtsmann?

Im 2. Türchen haben wir ein Lautsprecher-Bundle von Klipsch verlost. Die Gewinnerin ist Sabine aus Hamburg. Die richtige Antwort lautete 0,000178 Kilometer.