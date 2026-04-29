Kindle Colorsoft und Scribe Colorsoft bieten jetzt einen Dark Mode

Was die normalen Kindles von Amazon schon lange können, ist jetzt auch bei den farbigen Modellen möglich. Bis dato fehlte nämlich ein Dark Mode, der vor allem in dunklen Umgebungen, zum Beispiel abends im Schlafzimmer, zu einer deutlichen Entlastung der Augen führt. Kindle Colorsoft und Kindle Scribe Colorsoft lassen sich fortan auf ein dunkles Erscheinungsbild umstellen.

Der Hintergrund auf der Startseite, die Menüs, die Einstellungen und mehr sind dann nicht mehr weiß, sondern schwarz. Das sorgt dafür, dass die Augen in dunklen Räumen nicht so angestrengt arbeiten müssen, was auch das Lesen vereinfacht.

Amazon bietet sogar die Möglichkeit zur Individualisierung, da sich festlegen lässt, welche Inhalte man wirklich dunkel darstellen möchte. Entweder stellt ihr den kompletten Kindle auf Dark Mode um oder färbt zum Beispiel nur den Hintergrund oder nur die Menüs.

Das neue Update rollt Amazon schrittweise über die nächsten Wochen aus, sodass ihr selbst prüfen müsst, ob ihr den neuen Dark Mode schon nutzen könnt.

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Darüber hinaus gibt es mit „Smart Shapes“ eine weitere Neuerung speziell für den Kindle Scribe, die Skizzen automatisch korrigiert. Ein Kreis, ein Herz, ein Rechteck, ein Pfeil und mehr werden dann vom Kindle in ordentliche Figuren überführt.