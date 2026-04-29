Logitech erweitert das MX-Ökosystem um neue Produktivitäts-Funktionen

Logitech hat sein MX-Ökosystem um mehrere neue Software-Funktionen erweitert, die sowohl neue als auch bestehende User unterstützen sollen. Das Unternehmen setzt dabei auf ein nahtloses Zusammenspiel von Hard- und Software, um kreative und produktive Arbeitsabläufe zu optimieren. Besonders im Fokus stehen dabei die Bedürfnisse von Personen, die mehrere Geräte und Arbeitsplätze nutzen.

Ein zentrales Update ist die Einführung von „Enhanced Easy Switch“. Diese Funktion ermöglicht es, Tastaturen wie die MX Keys S oder MX Keys Mini mit nur einem Tastendruck auf einen anderen Arbeitsplatz umzuschalten, wobei Maus und MX Creative Dialpad automatisch folgen. Bisher musste man Maus und Tastatur oft einzeln umschalten: Dieser Prozess wird nun deutlich vereinfacht. Enhanced Easy Switch ist mit allen Logi-Bolt-Geräten kompatibel und steht für MX Keys S und MX Keys Mini ab sofort zur Verfügung, sofern die neueste Firmware installiert ist. Für die Modelle MX Mechanical und MX Mechanical Mini wird das entsprechende Update im Sommer erwartet.

Ein weiteres Highlight ist die Ausweitung des „Actions Ring“ auf das gesamte MX-Portfolio. Bisher nur auf ausgewählte Geräte beschränkt, steht das virtuelle Menü nun für alle Modelle der MX-Serie zur Verfügung, darunter MX Master 4, MX Master 3S, MX Anywhere 3S sowie die gängigen Tastaturen. Der Actions Ring ermöglicht es, individuelle Verknüpfungen zu häufig genutzten Funktionen anzulegen und diese schnell aufzurufen. Neu ist zudem die Möglichkeit, digitale Shortcuts in verschachtelten Ordnerstrukturen zu organisieren, was für mehr Übersicht und einen effizienteren Workflow sorgt.

Der aktualisierte Icon Editor bietet Nutzern und Nutzerinnen nun die Option, eigene Designs für den Actions Ring und das MX Keypad zu erstellen. Diese individuellen Gestaltungsmöglichkeiten lassen sich mit nur einem Klick auf das gesamte Setup anwenden und tragen so zu einer persönlicheren Arbeitsumgebung bei.

Neue Plugins für gesteigerte Produktivität

Logitech führt zudem eine neue Suite von Produktivitäts-Plugins ein, die das MX-Ökosystem um zusätzliche Funktionen erweitern. Diese Plugins ermöglichen es, wichtige Aktionen und Tools direkt über den Cursor und den Actions Ring zu steuern. Besonders hervorzuheben sind die neuen Integrationen für Microsoft Office, Notion und Slack. User können so Excel-Tabellen navigieren, Word-Dokumente formatieren oder PowerPoint-Präsentationen präzise steuern. Auch das Verwalten von Notion-Seiten oder Slack-Huddles wird durch dedizierte Steuerelemente vereinfacht.

Die neuen Funktionen sind ab sofort über die Logi Options+-App (App Store-Link) verfügbar. Nutzer und Nutzerinnen können die Software aktualisieren, um Enhanced Easy Switch und den Actions Ring auf kompatiblen MX-Geräten zu aktivieren. Die Produktivitäts-Plugins stehen kostenlos im Logi Marketplace zum Download bereit.