Apple erweitert Premiumfunktionen für das Creator-Studio-Abonnement

Mit dem Update auf Version 15.2 der iWork-Apps Pages, Numbers und Keynote setzt Apple weitere Schritte im Rahmen seines noch jungen Creator-Studio-Angebots. Bereits bei der Einführung hatte man die klassischen Versionen der Anwendungen von den neuen Varianten getrennt und zusätzliche Inhalte nur noch über ein kostenpflichtiges Abo verfügbar gemacht. Die jüngste Aktualisierung unterstreicht diesen Trend und führt gezielt neue Funktionen für die zahlende Kundschaft ein.

Im Fokus stehen dabei erweiterte Vorlagen sowie ein sogenannter Content Hub. Dieser ermöglicht es Nutzern und Nutzerinnen, direkt aus einer Sammlung kuratierter Bilder, Grafiken und Illustrationen auszuwählen und diese in Dokumente, Tabellen oder Präsentationen zu integrieren. Zudem bieten die neuen Funktionen automatische Anpassungen, etwa durch intelligentes Zuschneiden oder eine nachträgliche Erhöhung der Bildauflösung. Auch die Erstellung eigener Grafiken wird durch integrierte Bearbeitungstools unterstützt, wobei KI-gestützte Stilvorschläge zur optischen Anpassung genutzt werden können.

Ein zentraler Aspekt bleibt jedoch der kostenpflichtige Zugang: Sämtliche dieser erweiterten Inhalte und Funktionen stehen ausschließlich Personen mit einem Creator Studio-Abo zur Verfügung. Selbst erstellte Grafiken und Inhalte sind dabei mit einem sichtbaren Wasserzeichen versehen, was die exklusive Nutzung im Rahmen des Premiumangebots .

Gemeinsam genutzte iCloud-Dateien mit bis zu 4 GB

Parallel zu den Premiumfunktionen wurden auch grundlegende Funktionen der Apps aktualisiert. Über iCloud lassen sich nun gemeinsam genutzte Dateien mit einer Größe von bis zu vier Gigabyte bearbeiten: Die Erweiterung kommt vor allem bei größeren Projekten in Pages, Numbers und Keynote zum Tragen. Diese Maßnahme soll die Zusammenarbeit in Teams erleichtern und die Nutzung der Anwendungen im professionellen Umfeld stärken.

In Numbers bleibt das bereits eingeführte automatische Ausfüllen eine zentrale Funktion, die Muster in Tabellen erkennt und passende Werte oder Formeln vorschlägt. Keynote wurde um weitere Automatisierungsmöglichkeiten ergänzt: Texte können nun automatisch in erste Folienentwürfe umgewandelt werden, zudem lassen sich Moderationsnotizen generieren und Layouts individuell anpassen. Auch auf dem iPad profitieren die Anwendungen von einer überarbeiteten Menüleiste, die den Zugriff auf häufig genutzte Funktionen beschleunigt.

Die Aktualisierungen für die iWork-Apps Pages, Numbers und Keynote stehen ab sofort im deutschen App Store als kostenloser Download bereit. Wer alle Features nutzen möchte, ist auf das bereits erwähnte kostenpflichtige Creator Studio-Abonnement angewiesen, das 12,99 Euro/Monat oder 129 Euro/Jahr kostet und auch die Verwendung von Apples Premium-Apps wie Final Cut Pro oder Logic Pro mit einschließt.