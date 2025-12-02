Moment: Neue Kamera-Zubehör-Serie für das iPhone 17

Mit der iPhone 17-Serie legt Apple erneut eine starke Kameraplattform vor, die viele kreative Möglichkeiten eröffnet. Der Zubehör-Hersteller Moment ergänzt diese Basis um ein modulares Zubehörsystem, das die Kamera funktional erweitert und für mobile Foto- und Videoaufnahmen optimiert.

Die neuen Camera Cases integrieren erstmals eine objektivfähige Aufnahme für das SmartAlign-System, das die T-Series Objektive präzise mit dem Kameramodul verbindet. Ergänzt durch anamorphotische, Fisheye- und Makro-Optiken sowie passendes Pflege- und Transportzubehör entsteht ein durchgängiges Set-Up für unterschiedlichste Aufnahmesituationen. Alle Komponenten sind auf die aktuelle Gerätekonstruktion des iPhone 17 abgestimmt und sofort einsatzbereit.

Moment Cases mit MagSafe

Moment setzt bei der iPhone 17-Reihe auf ein modular aufgebautes Zubehörsystem, das Schutz und optische Erweiterbarkeit miteinander verbindet. Die neuen Camera Cases stehen dabei im Zentrum: Sie dienen nicht nur als robuste Schutzhülle, sondern integrieren den SmartAlign-Mount bereits fest in das Kameramodul. Diese Aufnahme ist exakt an die Geometrie der iPhone-17-Modelle angepasst und richtet die Moment T-Series Objektive automatisch korrekt aus. Für Nutzerinnen und Nutzer bedeutet das: Case auf das iPhone setzen, Objektiv einrasten – und direkt filmen oder fotografieren.

Die Kamera-Schutzhülle von Moment verfügt über eine integrierte MagSafe-Kompatibilität und wird aus einer TPU-Mischung mit AirFlex-Seitenwänden zur Energieverteilung bei Stößen aus einer Höhe von bis zu drei Metern gefertigt. Ein Magnetring mit optimierter Anordnung sorgt für erhöhte Haltekraft, zudem gibt es ein Moment QuickLock-System zur Befestigung von Filtern und Filterhaltern ebenso wie QuickLink-Befestigungspunkte für die Nutzung mit Moment-Schlaufen. Eine Mikrofaser-Innenauskleidung schützt das Gehäuse darüber hinaus vor Kratzern. Das Moment Case ist in den Farben Black, Indigo, Tan und Olive ab sofort zum Preis von 59,99 Euro bei Amazon erhältlich.

MOMENT Camera Case for iPhone 17 | MagSafe | Kompatibel mit QuickLock Filters,... Robuste Kamera-Schutzhülle mit MagSafe-Kompatibilität

Schlankes Design: Verstärkte Polycarbonatschale mit Luftpolsterecken zum Schutz vor Stürzen aus bis zu 3m, dabei schlank und taschenfreundlich.

Für den Einsatz des modularen Kamerazubehörs wird der SmartAlign Drop-in Lens Mount benötigt, das Case selbst lässt sich jedoch auch ohne eingesetzten Mount nutzen. Da die SmartAlign-Drop-In-Mounts separat erhältlich sind, kann das Case bei Bedarf jederzeit ergänzt oder wieder ausgestattet werden und bleibt dadurch langfristig flexibel einsetzbar.

Die Drop-In-Objektivhalterung dientzur Befestigung von Moment-Objektiven der T-Series und wird aus glasfaserverstärktem Polymer für hohe Stabilität und formbeständige Nutzung gefertigt. Ein proprietäres Anschluss-System ermöglicht ein schnelles, sicheres Einrasten ohne Materialverschleiß und ist kompatibel mit separat erhältlichen Filtern und Adaptern zur Erweiterung der fotografischen Kontrolle. Der SmartAlign Drop-in Lens Mount ist für das iPhone Air, 17, 17 Pro und 17 Pro Max für 19,99 Euro bei Amazon erhältlich.

Optische Erweiterungen für kreative Anwendungen

Auf Basis dieser integrierten Montageplattform lassen sich die T-Series Objektive nahtlos und sicher verwenden. Die 1.33x- und 1.55x-Anamorphoten erzeugen ein breites Cinemascope-Seitenverhältnis und wahlweise warme Gold- oder markante Blue-Flare-Effekte. Das Fisheye-Objektiv erweitert das Sichtfeld auf extreme 200 Grad und eignet sich für immersive Perspektiven oder Architekturaufnahmen. Die Macro-Linse ermöglicht feinste Detailaufnahmen im Nahbereich mit zehnfacher Vergrößerung.

Alle Objektive rasten über SmartAlign ein, können in Sekunden gewechselt werden und nutzen die Sensortechnik der iPhone-17-Serie aus. Die Preise für die Moment Smartphone-Objektive der T-Series starten bei 179,99 Euro für das 1.33x Anamorphic, 1.55x Anamorphic und das Makro 10x, das 14 mm-Fisheye kostet 229,99 Euro.

Ergänzendes Zubehör wie der Mobile Lens Cleaning Pen (Amazon-Link) und der Rear Lens Cap (Amazon-Link) unterstützen dabei den Einsatz unterwegs: Die Objektive können geschützt transportiert und bei Bedarf gereinigt werden, ohne zusätzliche Ausrüstung mitführen zu müssen.