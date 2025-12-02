Nachdem Amazon seine Aktion für die Apple-Geschenkkarte beendet hat, geht es nahtlos bei Penny weiter. Auch hier gilt: Kauft man eine Apple Gift Card in Höhe von 100 Euro, gibt es ein Aktionsguthaben in Höhe von 10 Euro für den nächsten Einkauf. Es gibt aber ein paar Details zu beachten.

Nur mit der Penny-App

Das neue Angebot ist nur mit der Penny-App verfügbar, denn dort steht ein Coupon bereit, der die Aktion aktiviert. Die Sparaktion ist noch bis zum 6. Dezember 2025 gültig. Nachdem man den Coupon in der App aktiviert hat, kann man die Gift Card kaufen und bekommt, wenn man den QR-Code in der App vorzeigt, anschließend einen 10 Euro Coupon für den nächsten Einkauf. Der Coupon ist ab Erhalt 30 Tage gültig.

Um den Vorteilscode in der Penny-App nutzen zu können, muss man sich in der App registrieren – das geht über „Mit Apple Anmelden“ schnell und einfach, wobei du Marketing-Tracking und Mails widersprechen kannst.