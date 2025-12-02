Jahresrückblick von Apple Music und YouTube jetzt verfügbar

Welche Songs waren besonders beliebt?

Freddy
Icon von Apple Music auf dem iPhone.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und typischerweise veröffentlichen die großen Dienste und Anbieter vor Ablauf noch einen Jahresrückblick. So gesehen jetzt bei Apple Music und YouTube.

Replay 2025 bei Apple Music

Apple Music hat offiziell „Replay 2025“ freigeschaltet. Damit kannst du jetzt direkt in der App deine Hörgewohnheiten des vergangenen Jahres durchstöbern. Die Übersicht ist nicht nur spannend, sondern auch richtig schön aufbereitet.


Replay 2025 besteht aus zwei Teilen: Zum einen gibt es wie jedes Jahr eine personalisierte Playlist mit den Songs, die du 2025 am häufigsten gehört hast. Zum anderen wartet ein Highlight-Reel inklusive Bildern und Video, das perfekt für Social Media gedacht ist – egal ob TikTok, Instagram oder X.

Apple hat Replay dieses Jahr außerdem erweitert. Statt nur reiner Zahlen gibt es jetzt Kategorien, die deine Hörreise besser erklären, darunter:

  • Discovery: Neue Artists, die dich überrascht haben
  • Loyalty: Künstler, zu denen du jedes Jahr zurückkommst
  • Comebacks: Musiker*innen, die nach Jahren wieder auf deiner Playlist landen

Darüber hinaus findest du hier die Top-100-Playlist der mistgehörten Songs weltweit. 

Auch YouTube präsentiert Jahresrückblick 2025

YouTube Logo auf blauem Hintergrund.

Welche Themen waren besonders populär? Wer ist der beliebteste YouTuber? Was waren die Trends 2025? Im Jahresrückblick präsentiert YouTube spannende Zahlen und Insights.

Top Creator*innen in Deutschland 2025

  1. MrBeast
  2. Simplicissimus
  3. Double Date
  4. OMID MOUSAZZEN
  5. Alejo Igoa
  6. {ungeskriptet} by Ben
  7. Say Sayonara
  8. Cadel and Mia
  9. Emiirbayrak
  10. Stokes Twins

Top Songs in Deutschland 2025

  1. Rose, Bruno Mars – APT.
  2. Oimara – Wackelkontakt
  3. HUNTR/X (KPop Demon Hunters Cast) – Golden
  4. Bruno Mars, Lady Gaga – Die with a Smile
  5. Мария Янковская, Betsy – Sigma Boy
  6. ZAH1DE – Mona Lisa Motion
  7. ATLXS – PASSO BEM SOLTO (Slowed)
  8. Jazeek – AKON
  9. Alex Warren – Ordinary
  10. HUNTR/X (KPop Demon Hunters Cast) – How It’s Done

Top Songs auf Shorts in Deutschland 2025

  1. ATLXS – PASSO BEM SOLTO (Slowed)
  2. Black Eyed Peas – Rock That Body
  3. Joyful – chess
  4. Connie Francis – Pretty Little Baby
  5. ΣP, Nakama – DIA DELÍCIA
  6. Yb Wasg’ood, Ariis – LUNA BALA (Slowed)
  7. elysian., ANDROMEDA – MONTAGEM COMA
  8. satirin – MATUSHKA ULTRAFUNK
  9. JONY, EMIN – Камин
  10. Moliy, Skillibeng, Shenseea, Silent Addy – Shake It To The Max (Fly) (Remix)

Top Trending Topics in Deutschland 2025 (ohne Reihenfolge)

  • AI Video
  • Battlefield 6
  • Brainrot
  • Friedrich Merz
  • KPop Demon Hunters
  • Labubu
  • Nintendo Switch 2
  • Squid Game
  • User-Generated Roblox Experiences
  • Zah1de

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

