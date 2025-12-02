Jahresrückblick von Apple Music und YouTube jetzt verfügbar

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und typischerweise veröffentlichen die großen Dienste und Anbieter vor Ablauf noch einen Jahresrückblick. So gesehen jetzt bei Apple Music und YouTube.

Replay 2025 bei Apple Music

Apple Music hat offiziell „Replay 2025“ freigeschaltet. Damit kannst du jetzt direkt in der App deine Hörgewohnheiten des vergangenen Jahres durchstöbern. Die Übersicht ist nicht nur spannend, sondern auch richtig schön aufbereitet.

Replay 2025 besteht aus zwei Teilen: Zum einen gibt es wie jedes Jahr eine personalisierte Playlist mit den Songs, die du 2025 am häufigsten gehört hast. Zum anderen wartet ein Highlight-Reel inklusive Bildern und Video, das perfekt für Social Media gedacht ist – egal ob TikTok, Instagram oder X.

Apple hat Replay dieses Jahr außerdem erweitert. Statt nur reiner Zahlen gibt es jetzt Kategorien, die deine Hörreise besser erklären, darunter:

Discovery : Neue Artists, die dich überrascht haben

: Neue Artists, die dich überrascht haben Loyalty : Künstler, zu denen du jedes Jahr zurückkommst

: Künstler, zu denen du jedes Jahr zurückkommst Comebacks: Musiker*innen, die nach Jahren wieder auf deiner Playlist landen

Darüber hinaus findest du hier die Top-100-Playlist der mistgehörten Songs weltweit.

Auch YouTube präsentiert Jahresrückblick 2025

Welche Themen waren besonders populär? Wer ist der beliebteste YouTuber? Was waren die Trends 2025? Im Jahresrückblick präsentiert YouTube spannende Zahlen und Insights.

Top Creator*innen in Deutschland 2025

Top Songs in Deutschland 2025

Top Songs auf Shorts in Deutschland 2025

Top Trending Topics in Deutschland 2025 (ohne Reihenfolge)