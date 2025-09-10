Ohne Aufpreis: Spotify macht endlich Lossless-Audio verfügbar

Hat nur mehr als 4 Jahre gedauert

Freddy1 Kommentar zu Ohne Aufpreis: Spotify macht endlich Lossless-Audio verfügbar
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Großes Spotify-Logo in Grün

Nach Jahren der Wartezeit ist es endlich soweit: Spotify hat offiziell verlustfreies Streaming für alle Premium-Abonnenten eingeführt – ohne Aufpreis. Die Funktion, die ursprünglich schon 2021 angekündigt wurde, wird nun schrittweise in 50 Märkten ausgerollt, darunter auch Deutschland.

Spotify: Lossless-Audio ohne Zusatzkosten

Ursprünglich gingen viele davon aus, dass Spotify das Feature als Teil eines teureren „HiFi-Plans“ anbieten würde, ähnlich wie es Tidal oder Qobuz handhaben. Doch Spotify macht es wie Apple: Lossless-Qualität ist im normalen Premium-Abo enthalten. Auch Amazon Music hatte zuvor auf einen Aufpreis verzichtet, nachdem Apple den Stein ins Rollen gebracht hatte.


So kannst du Lossless bei Spotify aktivieren

Spotify Lossless aktivieren.
So kannst du Spotify Lossless aktivieren (wenn verfügbar).

Sobald das Update bei dir verfügbar ist, wirst du direkt in der App informiert. Du kannst das verlustfreie Streaming dann ganz einfach in den Einstellungen für die Audioqualität aktivieren. Sobald du lossless streamst, erscheint in der „Aktuelle Wiedergabe“-Ansicht ein neues Lossless-Symbol.

  1. Oben links auf das eigene Profil klicken
  2. „Einstellungen und Datenschutz“ wählen
  3. Jetzt auf „Medienqualität“ klicken
  4. Insofern verfügbar, kann hier auf Lossless umgestellt werden

Spotify betont, dass der Großteil der Musiktitel bereits in verlustfreier Qualität verfügbar ist – zu erkennen am gut sichtbaren „Lossless“-Label. In meiner Spotify-App ist die neue Option noch nicht sichtbar. 

‎Spotify - Musik und Playlists
‎Spotify - Musik und Playlists
Download QR-Code
‎Spotify - Musik und Playlists
Entwickler: Spotify Ltd.
Preis: Kostenlos+

Anzeige

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Musik-Themen

Kommentare 1 Antwort

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de