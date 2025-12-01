Kälte-App: Schnell Hilfe holen für Obdachlose in Wien

Der Winter ist die härteste Zeit für Menschen, die auf der Straße leben. In vielen Städten werden deshalb in dieser Jahreszeit Hilfemaßnahmen wie Kältebusse eingesetzt. Die Stadt Wien hat nun mit der Kälte-App (App-Store-Link) eine Möglichkeit für Passanten geschaffen, Hilfe für Obdachlose zu holen, wenn diese in Not sind.

Die Kälte-App lässt sich kostenlos im App-Store herunterladen und ist denkbar einfach zu bedienen: Sobald Passanten eine oder mehrere hilfebedürftige obdachlose Personen auf der Straße sehen, können sie die Kälte-App öffnen und in wenigen Schritten einen entsprechenden Fall melden. Die Meldung geht dann an die Straßensozialarbeiter von FSW Obdach. Diese senden dann entsprechende Helfer aus.

Zunächst muss über die App angegeben werden, wie viele Personen Hilfe benötigen. Auch kann angegeben werden, ob Kinder unter diesen Personen sind. Im Anschluss sollen das geschätzte Alter der Person sowie deren Geschlecht eingetragen werden. Im Nachgang folgen Angaben zu Zeit und Ort der Beobachtung sowie zum Zustand der Person. Wer möchte kann zum Schluss auch Angaben zur eigenen Person machen und Kontaktdaten hinterlassen. Dies ist jedoch kein Muss.

Im Video könnt ihr euch einen Eindruck zur Nutzung der App verschaffen:

App auch im Browser nutzbar

Wer die App nicht auf dem Smartphone installiert hat, kann die Anwendung auch im Browser verwenden. Die Anwendung sieht dann genauso aus wie die mobile Version. Wichtig ist aber, dass die Kälte-App keine Akuthilfe darstellt. Sollte ein Notfall bestehen, sollten Passanten die Rettungskräfte unter der Nummer 144 rufen.

Ich finde die Idee der Kälte-App wirklich sehr gut. Ich bin gespannt, wie sich die Nutzung in Wien entwickelt und welche Erfahrungen die Stadt mit der App macht. Auch für deutsche Großstädte wäre eine solche Anwendung etwas, das meiner Meinung nach sinnvoll wäre.