iMazing: Geräte-Manager mit satten 60 Prozent Rabatt

Der in der Schweiz entwickelte iPhone-Manager iMazing liegt seit April des vergangenen Jahres in der aktuellen Version 3 zum Download bereit. Mit iMazing 3 gibt es eine komplette Neugestaltung des praktischen Helferleins und Dienstprogramms samt einer optimierten Benutzeroberfläche, die weiterhin alle Kernfunktionen zur Verfügung stellt.

iMazing 3 ist ein vielseitiges Tool für die Verwaltung von Apple-Geräten wie iPhone, iPad und iPod. Mit iMazing können Nutzer und Nutzerinnen ihre Daten unabhängig von iCloud oder iTunes effizient sichern, übertragen und wiederherstellen. Die Software erlaubt es, Backups flexibel zu erstellen, und dabei einzelne Daten wie Nachrichten, Fotos, Apps oder Kontakte gezielt sichern.

Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, inkrementelle Backups zu erstellen, die nur geänderte Daten sichern, was Speicherplatz spart und die Datensicherheit erhöht. Zudem bietet iMazing eine intuitive Benutzeroberfläche, die sowohl Einsteigern als auch Profis einen schnellen Zugang zu den wichtigsten Funktionen ermöglicht.

Jahresabo stark vergünstigt nutzen

Neben den grundlegenden Funktionen bietet iMazing 3 erweiterte Werkzeuge für spezifische Aufgaben, etwa die Übertragung von Musik und Videos zwischen Geräten, das Verwalten von Apps oder das Exportieren von Nachrichtenverläufen in verschiedene Formate. Die App unterstützt auch die gezielte Verwaltung von iOS-Updates und das Zurücksetzen von Geräten. Dank der kabellosen Verbindung und der Unterstützung für mehrere Geräte gleichzeitig eignet sich iMazing für Privatanwender und IT-Profis gleichermaßen.

Im Rahmen eines Cyber Monday-Deals bietet das Entwicklerteam von iMazing 3 eine Lizenz des beliebten iPhone-Managers nun stark vergünstigt an: Anstelle sonst üblicher 49,99 Euro/Jahr zahlt man lediglich 20 Euro für das erste Abo-Jahr mit bis zu fünf mobilen Apple-Geräten. Das Upgrade auf Version 3 von iMazing ist übrigens kostenlos, wenn man v2 der Anwendung am oder nach dem 20. Oktober 2020 erworben hat.