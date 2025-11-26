Ein Staubsauger mit Kabel? Nein, danke. Das ist mir viel zu unflexibel. Akku-Staubsauger sind wendiger, flexibler und sofort einsatzbereit. Mit dem Tineco Pure One A90S (Amazon-Link) ist vor wenigen Wochen ein neuer Akku-Staubsauger gestartet, der sich im Premium-Bereich ansiedelt. Ich habe den Staubsauger ausprobiert und bin vom neuen A90S wirklich positiv angetan.

Angebot Tineco Pure ONE A90S Akku Staubsauger, 270AW Saugkraft, 3DSense Master-Bürste,... 270AW starke Saugkraft – Tiefenreine Leistung: Leistungsstarke 270AW Saugleistung entfernt Staub, Schmutz und Tierhaare gründlich von Teppichen und...

3DSense Masterbürste – Intelligente Reinigung in Echtzeit: Kombiniert DustSense, EdgeSense und Bodentyp-Erkennung für optimale Reinigung auf...

Tineco ist der Weltmeister beim Verpackungsmüll

Zuerst muss ich aber ordentlich schimpfen, denn es ist unverständlich, warum Tineco weiterhin auf so viel Plastikmüll setzt. Das Auspacken macht einfach keinen Spaß, weil wirklich jedes Teil in einer Plastiktüte eingewickelt ist, einige davon sogar gleich doppelt. Hinzu kommt, dass auf den Teilen selbst noch Folien kleben, die man abziehen muss. Ja, das sorgt dafür, dass das Gerät komplett kratzfrei ankommt, aber andere Hersteller zeigen, dass es auch anders geht. Für die Verpackung bekommt Tineco von mir eine glatte 6: „ungenügend“.

Davon abgesehen muss man zuerst den Staubsauger zusammensetzen sowie die Halterung aufbauen. Das ist kein großes Hexenwerk, da alles über einen Klickmechanismus ineinander greift. Natürlich verwendet Tineco auch beim Staubsauger selbst viel Kunststoff, der aber keineswegs günstig wirkt. Alles ist sehr ordentlich verarbeitet.

Die Station, die eher eine Halterung ist, verfügt über einen beschwerten Standfuß, sodass der Tineco Pure One A90S samt Zubehör nicht umkippt. Dennoch wird empfohlen, dass man die Station vor eine Wand stellt, da so einfach alles sicherer steht. Gut finde ich, dass das mitgelieferte Zubehör in der Station aufbewahrt werden kann. Darüber hinaus ist die Aufladung des Saugers nur in der Station möglich – eine Steckdose muss in der Nähe sein.

Wie gut saugt der Tineco Pure One A90S?

Die Hauptbürste, die bei mir hauptsächlich zum Einsatz kommt, ist V-förmig geformt und bietet sowohl harte als auch feine Borsten. Daraus resultiert, dass man sowohl Hartböden als auch Teppiche mit nur einer Bürste effektiv reinigen kann. Bei mir zu Hause kommen vorwiegend Parkett und Fliesen zum Einsatz, die der A90S perfekt von Staub und Schmutz befreit.

Da die Bürste an beiden Seiten über grünes Licht verfügt, werden Schmutz und Staub sichtbar gemacht, den das bloße Auge nicht erkennt. Dabei ist die Leuchtkraft so hoch, dass der Laser auch bei Tageslicht nützlich ist. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viel Staub auf dem Boden liegt, den man mit dem Auge gar nicht sieht. Zudem sorgt das Licht dafür, dass dunkle Ecken ausgeleuchtet werden und so besser zu reinigen sind. Hier gibt es einen großen Daumen nach oben.

Mit der Reinigungsleistung bin ich ebenfalls sehr zufrieden. Die 270 Airwatt Saugkraft sorgen dafür, dass sowohl feine als auch größere Partikel aufgesaugt werden. Mit Kindern im Haushalt geht am Esstisch immer mal was daneben und auch größere Partikel sind kein Problem für den A90S. Denn: Mit einem Schalter am Handstück kann man vorne an der Bürste eine kleine Lippe nach oben fahren, sodass auch größere Partikel problemlos aufgesaugt werden können. Umgekehrt sorgt die geschlossene Bürste dafür, dass mehr Saugkraft erzeugt werden kann – das ist vor allem auf Teppichen gut.

Auf Hartböden ist die Reinigungsleistung wirklich top. Ich habe darüber hinaus ein paar kleinere Teppiche, die ebenfalls sauber werden. Einen hochflorigen Teppich habe ich nicht im Einsatz, aber da ist die Reinigungsleistung aus Erfahrung immer etwas schlechter, da sich diese einfach nicht so gut reinigen lassen. Genau aus diesem Grund schaffe ich mir auch niemals einen hochflorigen Teppich an – das ist einfach ein Staubfänger.

Knickrohr ist gut für den Rücken

Damit auch alles sauber ist, sollte man auch unter Möbeln, Tischen, Sofas, Betten und mehr saugen. Und das ist mit dem Tineco Pure One A90S einfach möglich, da das Saugrohr ein Knickgelenk hat, damit man sich nicht so stark bücken muss. Das ist ungemein praktisch, allerdings ist mir aufgefallen, dass sich der Akku-Staubsauger geknickt nicht mehr so gut manövrieren lässt. Alles wirkt etwas labberig, sodass die Kontrolle nicht perfekt ist. Mit etwas Übung kann man den Sauger aber vernünftig handhaben.

Im Lieferumfang ist zudem eine Mini-Turbobürste dabei, die perfekt für Polstermöbel oder Betten geeignet ist. Da diese ebenfalls motorisiert ist, lassen sich Matratzen, Autositze und Co. sehr gut reinigen. Mit der 2-in-1-Fugendüse bekommt man auch Ritzen und enge Stellen sauber. Besonders spannend finde ich aber die Flexi-Soft-Düse: Mit Mikrofaser und weichen Borsten lassen sich Bildschirme, Spiegel und empfindliche Oberflächen absaugen und reinigen. Mit 180 Grad vertikaler und 360 Grad horizontaler Drehung kann man auch bequem auf Möbeln saugen. Ich finde die Flexi-Soft-Bürste richtig genial.

Das generelle Handling über das Handstück ist gut. Der Staubsauger liegt gut in der Hand, wobei sich das Gewicht auf das Ende konzentriert, da hier der austauschbare Akku sitzt. Am Handstück befindet sich ein modernes LED-Display sowie zwei Tasten zur Steuerung: An/Aus sowie eine Modus-Taste. Der A90S bietet insgesamt drei Saug-Modi, wobei ich den Auto-Modus am besten finde. Hier passt der Akku-Staubsauger die Saugkraft automatisch anhand der Verschmutzung an und ich bin beeindruckt, wie genau die Erkennung funktioniert – manchmal sogar zu gut, denn der Sauger schaltet schnell und viel hin und her. Passend dazu gibt es noch ein Display auf der Bodenwalze, das den Grad der Verschmutzung mit Blau, Lila und Rot visualisiert.

Des Weiteren gibt es einen Eco-Modus, der für eine besonders lange Laufzeit sorgt, sowie einen Max-Modus, der bei großen Verschmutzungen sinnvoll ist. Die Akkulaufzeit im Eco-Modus beträgt circa 75 Minuten, wobei sie sich im Max-Modus rapide verschlechtert.

Staubkammer einfach entleeren

Da man die Staubkammer vom Handstück entnehmen kann, lässt sich diese separat über dem Mülleimer entleeren, ohne dass man das ganze Handstück mitnehmen muss. Mit einem Schieber öffnet sich die Klappe und man kann den Schmutz herausschieben. Es kann passieren, dass sich Haare oder Dreck etwas verfängt, sodass man mit der Hand nachhelfen muss. Mit 800 Millilitern ist der Staubbehälter weder klein noch groß.

App-Anbindung ist ein nettes Extra

Der Tineco Pure ONE A90S lässt sich per App verknüpfen, um Daten einzusehen und Einstellungen vornehmen zu können. Ich persönlich kann bei einem Akku-Staubsauger auf eine App verzichten und die Saug-Statistiken sind mir ziemlich egal. Praktisch ist aber, dass man zum Beispiel die Helligkeit des grünen Lichts bei Bedarf ändern kann.

Mein Fazit zum Tineco Pure One A90S

Tineco hat mit dem Tineco Pure One A90S abermals bewiesen, dass sie im Bereich Haushaltsreiniger Spitzenreiter sind. Der Akku-Staubsauger ist stark, zuverlässig und hochwertig. Die hohe Saugleistung sorgt für ordentliche Ergebnisse, wobei ich die Handhabung sehr einfach finde. Die cleveren Extras machen den A90S besonders interessant, unter anderem sind die verstellbare Bodenwalze sowie die Flexi-Soft-Düse gemeint.

Mit der Station bin ich nicht vollends zufrieden. Sie steht zwar sicher, aber dennoch etwas wackelig. Gut finde ich, dass das gesamte Zubehör dort Platz findet. Etwas schade ist, dass der Staubsauger nur in der Station geladen werden kann. Eine Möglichkeit, den Akku anderweitig zu laden, ist nicht vorgesehen.

Letztendlich hat mich der Tineco Pure One A90S überzeugt und ich suche gerade einen neuen Platz bei mir zu Hause, denn der Akku-Staubsauger darf auch in Zukunft meine Böden reinigen. Dennoch bleibt ein fader Beigeschmack, denn der Verpackungsmüll ist einfach krank.

Preis und Verfügbarkeit

Der Premium-Akku-Staubsauger Tineco Pure One A90S kostet laut Hersteller 699,99 Euro, allerdings ist er in der Amazon Black Week aktuell auf 594,99 Euro reduziert. Das ist viel Geld, allerdings gibt es dafür gute Qualität mit cleveren Features.