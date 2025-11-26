Eufy S330 4G: Solar-Sicherheitskamera mit 44 Prozent Rabatt kaufen

Der Markt für Überwachungs- und Sicherheitskameras für den In- und Outdoor-Bereich wird immer größer. Auch die Anker-Tochter Eufy mischt seit einiger Zeit sehr erfolgreich in diesem Genre mit – und hat im vergangenen Jahr die 4G-Sicherheitskamera mit der Modellbezeichnung S230 aktualisiert. Seit Februar 2024 steht das Nachfolgemodell, die Eufy S330 4G, bereit.

Die Sicherheits- und Überwachungskameras kann völlig autark verwendet werden und benötigt dank integriertem und im Vergleich zum Vorgänger nochmals verbesserten 9.400 mAh-Akku sowie einem Solarbetrieb per Solarpanel keine Stromquelle. Darüber hinaus ist die eufy S330 4G dank einer SIM-Karte mit 4G-Mobilfunk ausgestattet, kann aber alternativ auch über eine WLAN-Verbindung betrieben werden.

Das Gerät wird inklusive SIM-Karte ausgeliefert, die kompatibel mit führenden Mobilfunkanbietern in Europa ist. „Automatische Auswahl des stabilsten Netzes. Keine Einrichtungsgebühr, kein Vertrag, 100 MB Startguthaben“, heißt es dazu zusätzlich von Eufy. Laut Angaben des Herstellers soll die Kamera pro Monat rund 700 MB an Daten verbrauchen, „basierend auf täglich zehn Livestreams und 25 zehnsekündigen Aufzeichnungen“.

Nummernschilder-Erkennung aus bis zu zehn Metern

Die hochauflösende 4K-Kamera der Eufy S330 4G erfasst Nummernschilder aus bis zu zehn Metern Entfernung, zudem ermöglicht das 100-Lumen-Spotlight, Farben und Details bis zu acht Meter weit sichtbar zu machen – und das auch im Dunkeln. Ein 360-Grad-Rundumblick mit KI-Tracking sorgt für ein umfassendes Sichtfeld mit Schwenk- und Neigefunktion. Die KI der Sicherheitskamera erkennt und verfolgt Personen sowie Fahrzeuge.

Der Akku hält bei gemäßigten Temperaturen üblicherweise einen Monat bei täglich 10 zehnsekündigen Aufnahmen und 5 Live-Ansichten durch. Zwei Stunden Solarladen pro Tag unter idealen Bedingungen können die Kamera dauerhaft mit Energie versorgen. Die 9 x 9 x 14,4 cm große und rund 604 Gramm leichte Eufy S330 4G kostet bei Amazon regulär 279 Euro, kann aber im Rahmen der Black Friday-Woche derzeit mit satten 44 Prozent Rabatt zum Preis von 154,99 Euro erworben werden. Wer heute mit Prime-Versand bestellt, erhält die Sicherheitskamera am Samstag dieser Woche.