Eufy S330 4G: Solar-Sicherheitskamera mit 44 Prozent Rabatt kaufen

Ohne WLAN-Verbindung und Stromkabel nutzbar

MelKommentar schreiben zu Eufy S330 4G: Solar-Sicherheitskamera mit 44 Prozent Rabatt kaufen
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

eufy 4G Kamera an der Wand.

Der Markt für Überwachungs- und Sicherheitskameras für den In- und Outdoor-Bereich wird immer größer. Auch die Anker-Tochter Eufy mischt seit einiger Zeit sehr erfolgreich in diesem Genre mit – und hat im vergangenen Jahr die 4G-Sicherheitskamera mit der Modellbezeichnung S230 aktualisiert. Seit Februar 2024 steht das Nachfolgemodell, die Eufy S330 4G, bereit.

Die Sicherheits- und Überwachungskameras kann völlig autark verwendet werden und benötigt dank integriertem und im Vergleich zum Vorgänger nochmals verbesserten 9.400 mAh-Akku sowie einem Solarbetrieb per Solarpanel keine Stromquelle. Darüber hinaus ist die eufy S330 4G dank einer SIM-Karte mit 4G-Mobilfunk ausgestattet, kann aber alternativ auch über eine WLAN-Verbindung betrieben werden.


Das Gerät wird inklusive SIM-Karte ausgeliefert, die kompatibel mit führenden Mobilfunkanbietern in Europa ist. „Automatische Auswahl des stabilsten Netzes. Keine Einrichtungsgebühr, kein Vertrag, 100 MB Startguthaben“, heißt es dazu zusätzlich von Eufy. Laut Angaben des Herstellers soll die Kamera pro Monat rund 700 MB an Daten verbrauchen, „basierend auf täglich zehn Livestreams und 25 zehnsekündigen Aufzeichnungen“.

Nummernschilder-Erkennung aus bis zu zehn Metern 

eufy S330 4G Sicherheitskamera-Frontansicht mit WLAN- und 4G-Symbol
Die Eufy S330 4G kann über WLAN oder autark über ein 4G-Netzwerk betrieben werden.

Die hochauflösende 4K-Kamera der Eufy S330 4G erfasst Nummernschilder aus bis zu zehn Metern Entfernung, zudem ermöglicht das 100-Lumen-Spotlight, Farben und Details bis zu acht Meter weit sichtbar zu machen – und das auch im Dunkeln. Ein 360-Grad-Rundumblick mit KI-Tracking sorgt für ein umfassendes Sichtfeld mit Schwenk- und Neigefunktion. Die KI der Sicherheitskamera erkennt und verfolgt Personen sowie Fahrzeuge.

Der Akku hält bei gemäßigten Temperaturen üblicherweise einen Monat bei täglich 10 zehnsekündigen Aufnahmen und 5 Live-Ansichten durch. Zwei Stunden Solarladen pro Tag unter idealen Bedingungen können die Kamera dauerhaft mit Energie versorgen. Die 9 x 9 x 14,4 cm große und rund 604 Gramm leichte Eufy S330 4G kostet bei Amazon regulär 279 Euro, kann aber im Rahmen der Black Friday-Woche derzeit mit satten 44 Prozent Rabatt zum Preis von 154,99 Euro erworben werden. Wer heute mit Prime-Versand bestellt, erhält die Sicherheitskamera am Samstag dieser Woche.

Angebot
eufy 4G LTE Überwachungskamera mit WLAN, 4K UHD Schwenk-Neige-Funktion, Kabellos,...
eufy 4G LTE Überwachungskamera mit WLAN, 4K UHD Schwenk-Neige-Funktion, Kabellos,...
  • ENDLOS-POWER: Genieße echte Unabhängigkeit, auch abseits des Stromnetzes, mit dem verbesserten Solarpanel und dem leistungsstarken 9400mAh Akku.
  • 4G & WLAN: Ausgestattet mit 4G-Mobilfunk und WLAN für störungsfreie Verbindung und maximale Vielseitigkeit.
279,00 EUR 154,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 26.11.2025

Anzeige

Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

Weiteres Sicherheits-Zubehör

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de