Apples iPhone 17 hat sich seit der Veröffentlichung zu einem Verkaufsschlager entwickelt. Die Absätze des neuesten Apple-iPhones entwickeln sich sogar so positiv, dass Apple sich das erste Mal seit 2011 vor Samsung schiebt und sich den Titel des weltweit größten Smartphone-Herstellers zurückholt. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf die Analyse von Counterpoint Research.

Im Jahr 2025 werden die iPhone-Verkäufe voraussichtlich um 10 Prozent gewachsen sein. Samsung kommt voraussichtlich gerade mal auf ein Wachstum von 4,6 Prozent. In der Folge soll der globale Marktanteil von Apple auf 19,4 Prozent anwachsen. Der Smartphone-Markt insgesamt soll um 3,3 Prozent steigen.

Im Vergleich zum iPhone 16 konnte Apple mit der iPhone-17-Serie die Absätze um 14 Prozent innerhalb der ersten 10 Tage der Verfügbarkeit in China und den USA steigern. Im Oktober hat Apple in China außerdem einen Rekord erzielt und die Verkäufe um 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert.

Counterpoint Research führt die hohen Verkaufszahlen auf einen Wendepunkt bei der Anschaffung von Neugeräten zurück, da Nutzer, die während des Pandemie-Booms Smartphones gekauft haben, nun bereit seien, auf ein neues Modell umzusteigen.

Apples Vorsprung könnte weiter wachsen

Counterpoint Research erwartet, dass Apple den Vorsprung zu Samsung weiter ausbauen wird, wenn das Unternehmen 2026 das erste faltbare iPhone sowie das günstigere iPhone 17e einführen wird. Auch soll das iPhone im Jahr 2027, wenn es sein 20-jähriges Jubiläum feiert, ein neues Design erhalten, was die Attraktivität des Geräts noch einmal erhöhen könnte. Ich selbst bin gespannt, was Apple für das Jubiläums-iPhone plant. Ob ich auf das Gerät umsteige, weiß ich noch nicht. Bislang bleibe ich meinem iPhone 14 treu.

Habt ihr auf ein iPhone-17-Modell gewechselt? Und wie zufrieden seid ihr im Vergleich zu eurem Vorgängermodell?