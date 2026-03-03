iPhone 17 oder iPhone 17e: Welche Abstriche muss man machen?

Am Montag hat Apple das neue iPhone 17e offiziell vorgestellt. Im Vergleich zum Vorgänger erhält das Budget-Smartphone zahlreiche spannende Verbesserungen, unter anderem mehr Leistung, ein kratzfesteres Display, einen schnelleren Prozessor und endlich auch eine Unterstützung für MagSafe. Wer vor einer Neuanschaffung steht, stellt sich vermutlich auch die Frage: Welche Unterschiede gibt es zwischen dem iPhone 17e und dem iPhone 17? Welche Kompromisse muss man beim günstigeren Modell eingehen? Wir machen den Check.

iPhone 17e ist 250 Euro günstiger als das iPhone 17

Das ausschlaggebende Kriterium ist sicherlich der Preis. Immerhin ist das iPhone 17e bei gleicher Speichergröße von jetzt 256 GB mit 699 Euro deutlich günstiger als das iPhone 17 für 949 Euro. Im Handel ist der Preis des iPhone 17 bei ordentlichen Händlern wie Amazon schon um rund 50 Euro gefallen, bisher aber recht stabil. Der Preisunterschied ist also auf jeden Fall gegeben.

Display und Kamera sind die größten Unterschiede

Das Design des iPhone 17e hat sich im Vergleich zum Vorgänger nicht verändert. Es gibt weiterhin eine Notch, eine Aussparung am oberen Rand des Displays für Kamera und Face ID. Anders als in den Gerüchten vermutet, hat die Dynamic Island keinen Einzug erhalten. Für den normalen Nutzer dürfte das am Ende des Tages aber keinen merklichen Unterschied machen.

Allerdings muss man beim Display im Vergleich zum iPhone 17 andere Abstriche machen. Das iPhone 17e hat kein Always-On Display, es bleibt im gesperrten Zustand also komplett schwarz. Ebenso muss man auf die ProMotion-Technologie mit 120 Hertz verzichten. Der Bildlauf ist damit nicht ganz so flüssig – auch das merkt man aber im Prinzip erst, wenn man es einmal benutzt hat. In allen anderen Fällen wird sich das Display des 17e vollkommen normal anfühlen.

Wie sieht es bei den Kameras aus? Das iPhone 17e verfügt über die 48 MP Fusion Haupt­kamera und damit über die gleiche Technik wie alle anderen aktuellen Apple-Smartphones. Verzichten muss man auf eine zweite Linse, beim iPhone 17 gibt es noch die 48 MP Fusion Ultra­weit­winkel Kamera. Kein Upgrade gab es für die Frontkamera, die weiterhin 12 Megapixel bietet. Bei allen anderen iPhone 17 Modellen verbaut Apple die Center Stage Frontkamera mit 18 Megapixeln, die wirklich ein großer Schritt nach vorn ist, wenn ihr viele Selfies knipsen möchtet.

Das sind die kleinen Details

Im Vergleich zum iPhone 17 muss man noch auf einige andere Details verzichten. Das sind die wichtigsten Merkmale, die es nur im teureren iPhone 17 gibt:

Kamerasteuerung für schnel­leren Zugriff auf Tools für Fotos und Videos

Makrofotos

Kabelloses Laden bis zu 25 Watt statt 15 Watt

3.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien)

Apple Ultra­breit­band-Chip der 2. Generation

Darüber hinaus gibt es noch kleinere Details. Das iPhone 17e ist beispielsweise nicht Thread-fähig oder hat einen Grafik-Kern im A19-Chip weniger. Das dürfte für die allermeisten Personen aber keinen Unterschied machen.

Das Fazit: Das iPhone 17e ist eine spannende Alternative

Wenn das Budget eine Rolle spielt, dann ist das iPhone 17e aus meiner Sicht eine absolut interessante Alternative. Ich denke da an Personen wie beispielsweise meinen Vater, der immer noch mit einem iPhone SE der ersten Generation unterwegs ist. Oder eben alle anderen Apple-Nutzer, die derzeit noch ein drei, vier Jahre altes iPhone (oder sogar noch älter) verwenden. Sie bekommen mit dem iPhone 17e ein enormes Upgrade und dank des aktuellen Prozessors eine gewisse Sicherheit für die nächsten fünf oder sechs Jahre. Und das alles für einen Listenpreis von 699 Euro, im Handel kratzen wir vielleicht sogar in einigen Wochen an der 600-Euro-Marke.