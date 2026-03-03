Sonos Era 100 SL: Der nächste neue Lautsprecher kündigt sich an

Das mit der Geheimhaltung von Produkten bis zur offiziellen Ankündigung klappt bei Sonos auch im Jahr 2026 nicht. Nachdem gestern schon der vollkommen neue Sonos Play im Netz aufgetaucht ist, gibt es jetzt die ersten Informationen zum Sonos Era 100 SL. Der Leaker Evan Blass präsentiert auf Social Media ein Bild der Unterseite des Geräts mit den regulatorischen Kennzeichnungen.

Es braucht nicht viel Fantasie, um sich den Rest des Sonos Era 100 SL vorstellen zu können. Schließlich ist der Namenszusatz SL im Sonos-Kosmos nichts neues. Bereits den Vorgänger des Era 100, den Sonos One, gab es als Sonos One SL. Es handelte sich dabei um eine nahezu identische Kopie des Lautsprechers, lediglich die Mikrofone sind weggefallen.

Sonos Era 100 SL dürfte ein paar Euro günstiger sein

Genau das dürfte nun auch mit dem Sonos Era 100 passieren. Der Sonos Era 100 SL dürfte die identischen Spezifikationen haben, nur eben ohne Mikrofone. Verbunden ist das wohl mit einem niedrigeren Preis. Der Sonos One SL war ursprünglich 30 Euro günstiger als der Sonos One.

Der Sonos Era 100 SL dürfte sich damit prima für alle Räume eignen, in denen man auf Sprachsteuerung verzichten kann oder verzichten will. Ebenso kann an ein bisschen Geld sparen, wenn man den Lautsprecher zum Beispiel in einem Heimkino-Setup als Rear-Speaker einsetzt und für diesen Zweck gar keine Mikrofone benötigt.

Offiziell vorgestellt ist der Sonos Era 100 SL noch nicht, aber die Anzeichen sind mehr als deutlich. Auch in der Google-Suche sind bereits Treffer zu finden, die verlinkten Produktseiten sind aktuell aber nicht erreichbar. Das dürfte sich wohl in den kommenden Wochen ändern – und dann werden wir auch alle weiteren Details und den Preis des Sonos Era 100 SL erfahren. Ein gemeinsamer Launch mit dem ebenfalls durchgesickerten Sonos Play ist mehr als wahrscheinlich, wir bleiben natürlich für euch am Ball.