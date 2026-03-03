Cases fürs iPhone 17e: Clear, Silikon oder Beats?

Wer Interesse am iPhone 17e hat, kann schon jetzt den passenden Schutz bestellen. Apple bietet nämlich drei verschiedene Cases zur Auswahl an, die sofort lieferbar sind. Das iPhone 17e startet erst am 11. März, sodass das passende Case bereits vorab ankommt.

Der Klassiker: Das Apple Clear Case

Wenn man das iPhone nicht „verstecken“ möchte, kann man zum klassischen Clear Case greifen, das selbstverständlich MagSafe unterstützt. Das Clear Case wird aus transparentem Polycarbonat und flexiblen Materialien gefertigt, damit es perfekt über die Tasten passt.

Sowohl auf der Innen- als auch auf der Außenseite kommt eine kratzfeste Beschichtung zum Einsatz, die zudem verhindert, dass das Case mit der Zeit vergilbt.

Apple ruft für das „iPhone 17e Clear Case mit MagSafe“ 59 Euro auf.

Samtig weich: Das Apple Silikon Case

Silikon hat Vor- und Nachteile: Einerseits fühlt es sich samtig weich an, andererseits zieht es Fussel nahezu magisch an. Damit nicht nur die Außenseite geschützt ist, setzt Apple im Inneren auf ein weiches Futter aus Mikrofaser.

Die integrierten Magnete stellen sicher, dass MagSafe-Laden und entsprechendes Zubehör problemlos funktionieren.

Auch für das Silikon-Case ruft Apple einen Preis von 59 Euro auf. Zur Auswahl stehen die Farben Hellrosa, Guavepink, Vanille, Hellmoosgrün, Maritimblau sowie Schwarz.

Etwas günstiger: Beats iPhone 17e Case

Die Apple-Tochter Beats, bekannt für Kopfhörer, bietet für das iPhone 17e ein Case in Felsblau und Kalkstein an. Überraschend ist es etwas günstiger, denn Apple verlangt hier 55 Euro.

Dafür gibt es ein Case aus Polycarbonat, das von flexiblen Seitenwänden umrandet ist. Die matte Oberfläche reduziert Kratzer, Flecken und Fingerabdrücke, während das Innenfutter aus Mikrofaser vor Oberflächenkratzern und Abnutzungserscheinungen schützt.

Darüber hinaus sind Magnete für MagSafe verbaut, die äußerlich nicht sichtbar sind.

iPhone 17e Case: Amazon hat volle Lager

Wenn es nicht unbedingt ein Case von Apple oder Beats sein soll, bieten bekannte Marken bei Amazon zahlreiche Alternativen an.

Der Vorteil: Alle Cases für das iPhone 16e sind auch mit dem iPhone 17e kompatibel, da sich die Abmessungen nicht geändert haben.