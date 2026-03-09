iPhone 17e: So fallen die Stimmen der ersten Tester aus

Während wir uns das neue iPad Air mit M4-Chip näher ansehen durften, sind soeben auch die ersten Testberichte rund um das neue iPhone 17e aufgetaucht. Aus meiner Sicht das ideale Gerät für alle, die auf ein paar exklusive Features verzichten können und mit einer Kamera auskommen. Aber wie fällt das Feedback der ersten Tester aus? Wir haben ein paar Stimmen für euch gesammelt.

Die ersten Tests rund um das iPhone 17e

T-Online: Kein 120-Hz-Display, ein CPU-Kern weniger als beim normalen iPhone 17 und keine Dynamic Island: Das iPhone 17e hat im Vergleich zu den anderen iPhone-Modellen deutlich weniger moderne Funktionen zu bieten. (…) Wer von älteren Einsteiger-iPhones wie dem iPhone 12 Mini oder dem iPhone 13 Mini kommt und nach einem günstigeren iPhone sucht, könnte mit dem 17e glücklich werden. (Testbericht lesen)

Der Standard: Was bekommt man also, wenn man in das 17e investiert? Zunächst einmal ein schickes Äußeres, das frappierend an das iPhone 17 erinnert. Die zwei großen Unterschiede, die dennoch sofort auffallen, sind die fehlende Kamera-Taste sowie das auf eine Linse reduzierte Kameramodul. Die damit verbundenen Einschränkungen sind wohl offensichtlich. Während die Kamera-Taste mit Sicherheit praktisch, aber nicht lebensnotwendig ist, bedeutet der Verzicht auf eine Ultraweitwinkel-Linse schon einen gewissen Einschnitt in die Ambitionen von Hobbyfotografen. (Testbericht lesen)

PC Mag: Apple hat ein echt gutes Mittelklasse-Smartphone gebaut, das das iPhone-Erlebnis perfekt einfängt, ohne die üblichen Kompromisse, und mit ein paar coolen Verbesserungen gegenüber dem Vorjahresmodell. (Testbericht lesen)

TechRadar: Das iPhone 17e erfindet Apples Budget-iPhone nicht neu, aber es verbessert die mit dem iPhone 16e eingeführte Formel deutlich. Mit dem A19-Chip, doppelt so viel Speicherplatz (256 GB) und der lang erwarteten Ergänzung durch MagSafe – und das alles zum gleichen Einstiegspreis – wirkt das 17e wie ein vollständigeres und moderneres Mitglied der iPhone-Produktreihe. (Testbericht lesen)

Tom’s Guide: Das iPhone 17e ist das, was das iPhone 16e von Anfang an hätte sein sollen. Endlich gibt’s ein echt cooles Einsteigerpaket mit MagSafe, einem stärkeren A19-Chip und 256 GB Speicherplatz, das bei einem Preis von 599 Dollar immer noch top ist. Es ist kein revolutionärer Sprung, aber es ist die perfekte Wahl für alle, die von einem mehrere Jahre alten Gerät umsteigen und ein modernes iPhone-Erlebnis zu einem erschwinglichen Preis suchen. (Testbericht lesen)

iPhone 17e startet in Deutschland für 699 Euro

Falls ihr euch für das iPhone 17e interessiert, bekommt ihr es in Deutschland für 699 Euro mit 256 GB Speicherplatz in drei verschiedenen Farben. Mit doppeltem Speicher seid ihr mit 949 Euro dabei. Zum Vergleich: Das iPhone 17 kostet in der Basis-Konfiguration bereits 949 Euro.

Das iPhone 17e im Video-Review