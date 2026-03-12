iPhone 17e ausprobiert: Ist das Minimum-iPhone eine gute Wahl?

Apple hat mit dem iPhone 17e sein günstigstes neues iPhone überarbeitet und dabei mehrere Kritikpunkte des Vorgängers beseitigt. Dennoch zeigt ein genauer Blick, dass sich für viele Käufer eher der Griff zum regulären iPhone 17 lohnt.

iPhone 17e ersetzt den problematischen Vorgänger

Mit dem iPhone 17e löst Apple das iPhone 16e ab und korrigiert gleichzeitig einige seiner größten Schwächen. Während das 16e für viele Nutzer und Nutzerinnen überraschend teuer wirkte, verbessert Apple nun mehrere entscheidende Details.

Besonders wichtig: MagSafe ist endlich integriert, und gleichzeitig erhöht Apple den Basisspeicher auf 256 GB. Auch der Einstiegspreis bleibt mit 699 Euro unverändert, wodurch das Gerät zumindest auf den ersten Blick deutlich attraktiver wirkt.

Das größere Problem: Das iPhone 17 ist deutlich besser

Allerdings verändert ein anderes Modell die Situation deutlich: das iPhone 17. Während die Standard-iPhones in den letzten Jahren oft etwas unspektakulär wirkten, hat Apple das Basismodell diesmal spürbar aufgewertet.

So besitzt das iPhone 17 nun ein ProMotion-Display mit 120 Hz und zusätzlich unterstützt der Bildschirm die Always-On-Funktion. Dadurch lassen sich Uhrzeit, Widgets oder Benachrichtigungen jederzeit sehen, ohne dass das iPhone aktiviert werden muss.

Gerade im Alltag machen diese Funktionen einen großen Unterschied, weshalb das teurere Modell insgesamt moderner wirkt.

Always-On-Display fehlt beim iPhone 17e

Beim iPhone 17e fehlt das Always-On-Display weiterhin, wodurch einige praktische Funktionen wegfallen. Zudem fehlt die Dynamic Island, weshalb Statusmeldungen weniger elegant dargestellt werden. Auch Apples StandBy-Modus, der das iPhone auf dem Ladegerät in ein kleines Nachttisch-Display verwandelt, funktioniert dadurch eingeschränkt.

Im Alltag merkt man deshalb relativ schnell, dass das Display des günstigeren Modells weniger komfortabel ist.

Akku überzeugt im Alltag

Bei der Akkulaufzeit zeigt das iPhone 17e dagegen bislang keine Schwächen. Genau deshalb wirkt das Gerät im Alltag angenehm zuverlässig. Selbst nach mehreren Stunden Bildschirmzeit bleibt am Abend oft noch etwa die Hälfte der Akkuladung übrig.

Kamera: Solide, aber mit klaren Einschränkungen

Der größte Unterschied zum iPhone 17 zeigt sich bei der Kamera. Das iPhone 17e besitzt nämlich nur eine einzelne 48-Megapixel-Kamera auf der Rückseite. Zudem ist der Sensor etwas kleiner als im iPhone 17, weshalb Fotos bei wenig Licht etwas schwächer ausfallen können.

Zwar bietet Apple weiterhin einen 2x-Zoom per Sensor-Crop, allerdings ersetzt diese Lösung kein echtes Teleobjektiv. Auch die verbesserte Frontkamera der iPhone-17-Serie fehlt, wodurch Gruppenfotos etwas weniger komfortabel gelingen.

Für wen sich das iPhone 17e trotzdem lohnt

Trotz dieser Einschränkungen bleibt das iPhone 17e für bestimmte Nutzer und Nutzerinnen durchaus interessant. Wer schlicht das günstigste neue iPhone kaufen möchte, bekommt hier ein solides Gesamtpaket.

Mit der Kamera kann man gut leben, wenn man keine besonders hohen Ansprüche an Smartphone-Fotografie hat. Gleichzeitig bleibt das Display auch ohne ProMotion ordentlich, und MagSafe ist eine sehr willkommene Neuerung.

Der Preisvergleich: iPhone 17e vs. iPhone 17

Das iPhone 17e fühlt sich deutlich vollständiger an als sein Vorgänger, dennoch bleibt es klar ein Einstiegsmodell. Für viele dürfte deshalb weiterhin das iPhone 17 die bessere Wahl sein.

Der Aufpreis bringt nämlich ein deutlich besseres Display, mehr Kamerafunktionen und insgesamt ein moderneres Nutzungserlebnis. Während Apple für das iPhone 17e 699 Euro verlangt, ist das offiziell 949 Euro teure iPhone 17 im freien Handel bereits ab rund 800 Euro erhältlich.

Der tatsächliche Preisunterschied liegt somit oft bei nur etwa 100 Euro – und genau deshalb lohnt sich der Aufpreis in vielen Fällen.