MacBook Neo im Teardown: Anscheinend einfacher zu reparieren

Das MacBook Neo ist seit Mittwoch offiziell erhältlich und auch wir haben uns das neue, günstige Apple-Gerät bereits im Detail angesehen. Es ist eine richtig tolle Ergänzung des MacBook-Portfolios. Aber lässt es sich auch einfach reparieren? Ein erstes Teardown-Video auf YouTube gibt erste Aufschlüsse.

Ihr könnt euch in knapp sieben Minuten ansehen, wie einfach das neue MacBook Neo auseinandergebaut werden kann. Dabei kommen keine Klebestreifen zum Einsatz, selbst die Batterie ist nicht verklebt. Stattdessen setzt Apple auf handelsübliche Torx-Schrauben in den Größen T3, T5 und T8.

Einen Blick ins Innere des Aluminium-Gehäuses erhält man, nachdem insgesamt acht Schrauben gelöst worden sind. Das Motherboard selbst wirkt winzig klein, den größten Platz nimmt natürlich der Akku ein. Dieser ist mit insgesamt 18 Schrauben befestigt und im Gegensatz zu vielen anderen Apple-Geräten nicht verklebt. Das dürfte den Austausch in einigen Jahren erheblich vereinfachen.

Auch andere Komponenten sind modular. USB-C-Ports, Lautsprecher und Kopfhöreranschluss lassen sich wohl auch relativ leicht tauschen, sollte dort mal ein Defekt auftreten. Hier seht ihr noch einmal alle Details im Video:

Reparatur-Anleitungen bei Apple bereits verfügbar

Apple hat bereits Reparatur-Anleitungen für das MacBook Neo veröffentlicht. Es gibt ausführliche Anleitungen für Komponenten wie Batterie, Tasten, Touch ID, Trackpad, Display, Lautsprecher und viele mehr. Auch die Reparatur-Experten von iFixit dürften demnächst ausführliche Anleitungen bereitstellen, diese fand ich bisher immer ein bisschen übersichtlicher als die PDFs von Apple.

Aktuell mangelt es noch an Ersatzteilen, wobei das ja derzeit nicht weiter tragisch ist. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gibt es für das MacBook Neo ja zusätzlich die einjährige Hersteller-Garantie von Apple.