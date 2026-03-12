Apple veröffentlicht Reparaturhandbuch für iPhone 17e, MacBook Neo und mehr

Ersatzteile fehlen noch

Self Service Repair mit einem iPhone

Nachdem Apple die neuen Produkte zum Kauf bereitgestellt hat, folgen jetzt die entsprechenden Reparaturhandbücher. Seit 2022 bietet Apple den „Self Service Repair Store“ an, in dem Nutzer und Nutzerinnen in berechtigten Regionen Ersatzteile und Werkzeuge kaufen oder mieten können, um Apple-Geräte eigenständig zu reparieren. Die Reparaturhandbücher gehören ebenfalls zum Angebot.

Insofern kurz nach dem Start schon ein Problem vorliegt, sollte man zuerst von der Garantie Gebrauch machen, bevor man selbst mit Heißluftföhn und Schraubendreher hantiert. Darüber hinaus hat Apple die neuen Reparaturhandbücher für die folgenden Geräte bereitgestellt – vorerst nur in englischer Sprache.


Da die Produkte noch sehr neu sind, bietet Apple aktuell noch keine Ersatzteile oder Werkzeuge an. Um eine eigene Reparatur durchführen zu können, sind diese jedoch notwendig, sodass die Verfügbarkeit vermutlich in Kürze gegeben sein wird.

