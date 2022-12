Apple startet Self Service-Reparatur in Europa

Nachdem die Self Service-Reparatur bereits vor einer ganzen Weile in den USA gestartet ist, bietet Apple diesen Service und damit auch den Zugriff auf Original-Ersatzteile und auch in Europa an. Zum Start gibt es die Self Service-Reparatur in acht Ländern, neben Deutschland auch in Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen, Schweden und Spanien.

In einer Pressemitteilung erklärt Apple den neuen Service wie folgt:

Der Self Service-Reparatur Store bietet Zugang zu mehr als 200 Einzelteilen und Werkzeugen sowie Reparaturanleitungen. Das Programm ermöglicht es technikversierten Kundinnen und Kunden, die über Erfahrung mit der Reparatur elektronischer Geräte verfügen, ihre eigenen Reparaturen durchzuführen und dabei auf die gleichen Anleitungen, Teile und Werkzeuge zurückzugreifen, die auch in den Apple Stores und bei den autorisierten Apple Service Providern verwendet.

Die Auswahl ist zum Start allerdings noch stark begrenzt. Rund um das iPhone gibt es bisher nur Ersatzteile für die 12er- und 13er-Generation sowie das iPhone SE der dritten Generation.

Das Konzept finde ich dabei generell nicht mal so schlecht: Schickt man die ausgetauschten Teile nach der Reparatur zurück, bezahlt man deutlich weniger. Ein Batterie-Bundle mit Akku, Schraubenkit, Sicherheitsschrauben und Displayklebeband kostet dann nur noch 29,17 Euro. Bei Service-Providern wie etwa Gravis würde man für den Batterie-Austausch übrigens 55 Euro bezahlen.

Allerdings: Gerade bei größeren Baustellen, wie etwa einem Display-Austausch, ist die Ersparnis bei der Self Service-Reparatur prozentual nicht mehr so groß. Für die Einzelteile (ohne Werkzeug) bezahlt man bei Apple 145,42 Euro (nach Gutschrift), bei Apple oder einem autorisierten Service-Provider mit 185 Euro aber nur ein wenig mehr. Hier würde ich mich persönlich dann wohl doch eher an Fachfrau oder Fachmann wenden.

Alle Infos zur neuen Self Service-Reparatur sowie den Einzelheiten zu Ersatzteilen und Werkzeugen könnt ihr auf der offiziellen Webseite abrufen.