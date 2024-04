iMessage-Tipp: Webseiten-Links mit zitiertem Text teilen

Dass man Links zu Webseiten in iMessage teilen kann, wisst ihr wahrscheinlich alle. Aber war euch schon bekannt, dass ihr Text von einer Webseite zitieren und in den Nachrichtenlink in iMessage einfügen könnt? In folgender Kurzanleitung erfahrt ihr, wie das geht.

Wenn ich auf einer Webseite einen interessanten Beitrag lese und ich diesen gerne mit einer bestimmten Person teilen möchte, mache ich das gerne die Teilen-Funktion in Safari. Will ich auf einen bestimmten Absatz hinweisen, dann habe ich bis jetzt immer einen Screenshot des entsprechenden Absatzes gemacht und diesen samt Link an die entsprechende Person geschickt.

Über iMessage habt ihr aber auch die Möglichkeit, Text, den ihr auf einer Webseite markiert, direkt über die Share-Funktion in Safari der entsprechenden iMessage hinzuzufügen. So könnt ihr direkt in der Nachricht auf den Abschnitt verweisen, den ihr teilen wollt.

Webseiten-Link mit Zitat teilen: So gehts

Öffnet Safari und ruft die Webseite auf, die die Informationen enthält, die ihr teilen möchtet. Wählt den entsprechenden Text aus, den ihr zitieren möchtet, indem ihr die Wörter gedrückt haltet und mit dem Auswahlanker die Auswahl präzisiert. Tippt dann auf das „Teilen“-Symbol unten im Safari-Menü und wählt dann das Nachrichten-Symbol oder direkt einen vorgeschlagenen Kontakt aus. Der zitierte Text samt Link erscheint dann in der iMessage. Dieser Nachricht könnt ihr außerdem weiteren Text hinzufügen, wenn ihr das möchtet. Anschließend tippt einfach auf „Senden“. Fertig!

Leider funktioniert diese Form des Zitierens aktuell scheinbar nur für Apples hauseigene Messaging-App. Über WhatsApp oder Signal lässt sich nur der Link selbst teilen. Wenn ihr gerne iMessages verschickt, lohnt sich das Ausprobieren aber auf jeden Fall.