Sonos entschuldigt sich für das App-Chaos und liefert neuen Update-Zeitplan

Am 7. Mai hat Sonos ein Update seiner Sonos-App veröffentlicht, das ein neues App-Design beinhaltete, das den Nutzerinnen und Nutzern die App-Nutzung eigentlich erleichtern sollte. Doch viele beschwerten sich über zahlreiche fehlende Schlüsselfunktionen und diverse Fehler innerhalb der App. So fehlten beispielsweise Funktionen zum Playlist-Management und zum Setzen von Weckern. Sonos-CEO Patrick Spence hat sich nun in einem Blog-Post auf der Sonos-Webseite offiziell für das missglückte Update entschuldigt und Besserung versprochen.

„Wir wissen, dass zu viele von Ihnen erhebliche Probleme mit unserer neuen App hatten, die am 7. Mai auf den Markt kam, und ich möchte mich zunächst persönlich dafür entschuldigen, dass wir Sie enttäuscht haben. Es gibt keinen Mitarbeiter bei Sonos, dem es nicht weh tut, Sie enttäuscht zu haben, und ich versichere Ihnen, dass die Verbesserung der App für alle unsere Kunden und Partner unsere oberste Priorität war und ist.“

Mit diesen, zugegeben leicht theatralischen Worten, beginnt Patrick Spence seine Entschuldigung an die Sonos-Kundschaft. Man habe die neue App entworfen, um das Nutzererlebnis zu verbessern und Innovationen herbeizuführen, schreibt er weiter. Doch seit dem Launch habe das Team diverse Probleme entdeckt, die zu einer Verzögerung des eigentlichen Plans geführt hätten – der sukzessiven Veröffentlichung von Updates mit App-Verbesserungen.

Update-Plan für die Sonos-App

Zwar habe man seit dem App-Release etwa alle zwei Wochen Updates veröffentlicht, doch enthielten diese vor allem Fehlerbehebungen und konnten das Nutzererlebnis nicht deutlich vorantreiben. Spence schreibt jedoch, dass im Laufe des Jahres einige Verbesserungen implementiert werden sollen. Der Plan von Sonos lautet dabei wie folgt:

Juli und August:

Verbesserung der Stabilität beim Hinzufügen neuer Produkte

Implementierung der Konfiguration der Musikbibliothek, Durchsuchen, Suchen und Abspielen

August und September:

Verbesserung der Reaktionsfähigkeit der Lautstärke

Verbesserungen der Benutzeroberfläche aufgrund von Kundenfeedback

Verbesserung der allgemeinen Systemstabilität und Fehlerbehandlung

September:

Verbesserung der Konsistenz und Zuverlässigkeit der Alarme

September und Oktober:

Wiederherstellung des Bearbeitungsmodus für Playlists und die Warteschlange

Verbesserung der Funktionalität in den Einstellungen

Sobald es die Updates in den App Store geschafft haben, erfahrt ihr es natürlich wie immer hier.