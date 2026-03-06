WeatherGuide: Neue Wetter-App der WeatherPro-Gründer

Es ist noch gar nicht so lange her, dass mein Kollege Frederick über das etwas angestaubte WeatherPro berichtet hat, das auch Jahre nach dem letzten großen Update noch einen festen Platz auf seinem iPhone hat. Heute haben wir eine überraschende E-Mail aus Berlin erhalten – von Thomas, einem der Gründer von Meteogroup Deutschland. Sein Team war vor dem Verkauf auch für WeatherPro verantwortlich.

„Irgendwie schön, sein Produkt immer noch existieren zu sehen, aber irgendwie auch traurig, dass sich in den letzten Jahren so gar nichts mehr getan hat“, schreibt uns Thomas über WeatherPro. Nachdem zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Unternehmen nach der Übernahme verlassen hatten, bekam WeatherPro kaum noch Aufmerksamkeit geschenkt.

„Irgendwie hat mich das immer gewurmt und deshalb haben wir WeatherGuide gegründet. Innerhalb WeatherGuide wollen wir eine Wetter App entwickeln, die mit Innovation, Leidenschaft und stetiger Weiterentwicklung begeistert und mit frischen Ideen, neuen Funktionen einen Neustart im Wetterbereich schafft“, so sein Versprechen. „Ich weiß, das wird nicht leicht und wir sind erst ganz am Anfang, aber unsere Leidenschaft fürs Wetter treibt uns an.“

Das erwartet euch in WeatherGuide

WeatherGuide (App Store-Link) setzt auf eine visuelle und leicht verständliche Darstellung von Wetterdaten, um die Planung des Alltags zu erleichtern. Statt klassische Wetterinformationen nur als Zahlen oder Symbole anzuzeigen, kombiniert die App verschiedene meteorologische Parameter in übersichtlichen Grafiken. Ziel ist es, Wetterentwicklungen und Trends schnell erfassbar zu machen – auch ohne meteorologisches Vorwissen.

Ein zentrales Element ist die sogenannte Matrix Forecast, eine bis zu 14 Tage umfassende Übersicht, die Parameter wie Temperatur, Niederschlag, Wind und Bewölkung in einer farbcodierten Heatmap darstellt. Ergänzend liefert die Funktion „DayScout“ einen kompakten Tagesüberblick, der Faktoren wie Sonnenscheindauer, Niederschlag und Bewölkung visuell zusammenfasst.

Darüber hinaus integriert die App Radar- und Niederschlagsdaten in Echtzeit, sodass Nutzer Intensität und Zugrichtung von Regengebieten verfolgen können. Zusätzlich lassen sich Wetterentwicklungen für zukünftige Termine beobachten und mit historischen Wetterdaten vergleichen, um Trends besser einzuordnen und wetterabhängige Aktivitäten gezielter zu planen.

Informationen zum Bezahlmodell von WeatherGuide

Der Download der App ist zunächst einmal kostenlos. Danach kann man die App mit allen Funktionen für zwei Monate testen. Da das Team hinter der App für den Abruf der Wetterdaten bezahlen muss, ist danach ein Abo notwendig. Das kostet 1,99 Euro pro Monat oder 12,99 Euro pro Jahr.

Ich habe mir WeatherGuide bereits auf meinem iPhone installiert, muss mich aber erst einmal zurechtfinden. Die Oberfläche ist schon anders, als man es von bisherigen Wetter-Apps kennt. Die Datenmenge scheint aber auch ziemlich ordentlich zu sein. Schreibt doch euer Feedback gerne in die Kommentare.