Das Wochenend-Gewinnspiel mit dem LEGO Smart Brick

Selten gingen die Meinungen zu einem neuen Produkt so weit auseinander, wie es aktuell beim LEGO Smart Brick der Fall ist. Auf der einen Seite haben wir Deutschlands wohl bekanntesten Klemmbaustein-Influencer, der in seinen Videos über die Baustein-Sets mit dem Smart Brick „nichts erwartet, dennoch tief enttäuscht“ oder „es wird immer schlimmer“ tituliert. Auf der anderen Seite mein sieben Jahre alter Sohn, der nichts mit Star Wars am Hut hat und das Raumschiff mit den neuen Funktionen und Möglichkeiten absolut feiert. Klar ist: Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen.

Und vielleicht kann ich ja auch eure Kinder glücklich machen? Wir haben jedenfalls zwei Mal das LEGO-Set 75423 mit dem Smart Brick und Lukes Rot Fünf X-Wing bestellt. Eines der Sets ist noch originalverpackt und wartet darauf, zu einem von euch geschickt zu werden. Eine Chance, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet, immerhin hat das Set einen Wert von 89,99 Euro.

Ich persönlich finde den Smart Brick aus technischer Sicht richtig spannend, immerhin steckt dort jede Menge Technik drin. Unter anderem ein Beschleunigungssensor, ein Lautsprecher, ein Akku und ein Farbsensor. Und es gibt wohl auch noch einige Details, die bei den Star Wars Sets bisher nicht zum Einsatz kommen, etwa ein Abstandssensor. Dieser wurde uns auf einer Demo während der CES in Las Vegas bereits präsentiert.

Für das Erwartungshaltungsmanagement der erbosten Community auch noch mal ein Hinweis: Die Reise des Smart Brick hat ja gerade erst begonnen. Ich würde mich auch wünschen, dass es den Stein einzeln oder in kleinen Sets gibt. Auch ich wünsche mir „Smart Tags“ für alltägliche Dinge wie Autos, Hubschrauber, Flugzeuge oder Tiere – um damit auch selbst bauen zu können. Ich würde den Damen und Herren in Billund einfach mal unterstellen, dass sie durchaus einen Plan für den Smart Brick haben. Denn für den alleinigen Einsatz in drei Star Wars Sets kann er einfach zu viel.

Angebot LEGO Star Wars 75423 SMART Play: Lukes Rot Fünf X-Wing - Interaktives All-in... INTERAKTIVES STAR WARS SPIELZEUG: Dieses LEGO SMART Play All-in-1 Set enthält einen SMART Brick mit Ladegerät, 5 SMART Tags und 2 SMART Minifiguren...

DIE GALAXIS SPIELT MIT: Wird der SMART Brick mit dem SMART Tag des X-Wings verbunden, reagiert er auf Bewegung und Farben mit Licht- und Soundeffekten...

So könnt ihr das LEGO-Set mit dem Smart Brick gewinnen

Für den unwahrscheinlichen Fall der Fälle, dass ihr trotz des absolut unsinnigen Smart Bricks eine Gewinnchance erhalten wollt, müsst ihr einfach bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage beantworten:

Wie viele Noppen hat der LEGO Smart Brick?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir am Montag das LEGO-Set 75423 verlosen. Die Gewinnerin oder den Gewinner geben wir anschließend in unserem News-Ticker bekannt.