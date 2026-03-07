Anker-Lautsprecher nach wenigen Tagen bereits deutlich günstiger

Als wir ihn auf Amazon entdeckt haben, hat er noch 79,99 Euro gekostet. Zum offiziellen Marktstart Anfang der Woche ist der Preis auf 69,99 Euro reguliert worden. Und jetzt, nur wenige Tage später, gibt es bereits das erste Angebot: Der Soundcore Boom Go 3i ist bereits für 56,99 Euro (Amazon-Link) erhältlich. Der reduzierte Preis gilt für alle drei Farbvarianten, die leider nicht auf einer Produktseite vereint sind. Ganz unten über die Produktboxen gelangt ihr ganz einfach zu allen drei Farben.

Alle wichtigen Details zum Soundcore Boom Go 3i haben wir bereits in einem Test für euch festgehalten. Der 15 Watt starke Lautsprecher konnte uns angesichts seiner sehr kompakten Maße mit einem kraftvollen Sound, einer langen Akkulaufzeit und einer praktischen Schlaufe überzeugen. Und auch ein Blick in die Soundcore-App lohnt sich, denn dort können viele weitere Einstellungen vorgenommen werden. Unter anderem steht auch ein Equalizer für persönliche Klang-Anpassungen zur Verfügung.

LEDs des Soundcore Boom Go 3i können einfach deaktiviert werden

Ein paar Minuspunkte hat der Soundcore Boom Go 3i aus meiner Sicht rund um die LED-Lichter hinter dem Lautsprecher-Grill gesammelt. Das Licht lässt sich in der App zwar einstellen, es ist aber immer animiert und kann nicht einfach in Farben eurer Wahl leuchten. Falls ihr auf die Lichtshow verzichten könnt, könnt ihr die LEDs aber auch einfach komplett deaktivieren. Das spart dann gleichzeitig auch noch ein bisschen Akku.

Für 56,99 Euro bekommt ihr jedenfalls einen klanglich soliden Mini-Lautsprecher, der mit seinen knapp 400 Gramm und den kompakten Abmessungen problemlos im oder am Rucksack transportiert und auch einfach mal in die Jackentasche gesteckt werden kann. Farblich gefällt mir ja die blaue Variante am besten, wie sieht es bei euch aus?