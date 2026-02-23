Soundcore Boom Go 3i: Neuer Anker-Lautsprecher für 79,99 Euro

Die Produktseiten auf Amazon scheinen noch nicht ganz vollständig zu sein, bestellen könnt ihr den neuesten Bluetooth-Lautsprecher von Anker trotzdem schon. Der Soundcore Boom Go 3i ist in drei verschiedenen Farben für 79,99 Euro erhältlich – und ist dank Prime-Lieferung schon am nächsten Tag bei euch.

Was den reinen Produktnamen angeht, scheint es sich schon fast um die gleiche Produktkategorie zu handeln, zu der beispielsweise auch der Bestseller JBL Go 4 gehört. Aber schon auf dem Papier wird klar, dass der Soundcore Boom Go 3i bedeutend mehr zu bieten hat.

Die angegebene Leistung ist mit 15 Watt rund dreimal so hoch wie beim etwas günstigeren JBL-Speaker. Bei ausgeschaltetem Licht und ohne Extra-Bass soll der Soundcore Boom Go 3i bei einer Lautstärke von 50 Prozent eine beeindruckende Laufzeit von 24 Stunden bieten. In einem Eco-Mode sind sogar bis zu 40 Stunden möglich. Und selbst wenn ihr es auf voller Lautstärke, mit Licht und BassUp-Mode auf die Spitze treibt, sind 6 Stunden Akkulaufzeit ein ordentlicher Wert.

Soundcore Boom Go 3i kann auch euer iPhone aufladen

Der neue Lautsprecher von Anker ist nach IP68 vor Wasser geschützt und soll Stürze aus einem Meter Höhe problemlos überstehen. Der USB-C-Port zum Aufladen des Speakers kann auch zum Laden eures Smartphones genutzt werden, im Inneren steckt ein knapp 5.000 mAh fassender Akku.

Ebenfalls integriert ist eine kleine Trageschlaufe, die anscheinend auch abkommen werden kann. Auf einigen Produktbildern ist der kleiner Speaker an Haken oder sogar am Fahrradlenker montiert. Zudem gibt es ein integriertes Display, das etwa die verbleibende Akku-Kapazität anzeigen kann.

Wir sind jedenfalls schon gespannt, wie sich der Soundcore Boom Go 3i in der Praxis schlagen wird – insbesondere natürlich rund um den Sound. Aber auch die Lichtshow mit den integrierten LEDs hinter dem Lautsprecher-Grill werden wir uns für euch noch im Detail ansehen, sobald wir ein Testgerät erhalten haben.