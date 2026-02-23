Cuktech 30 Ultra: Leistungsstarke 300W-Ladegerät jetzt auch in Deutschland erhältlich

Der Hersteller Cuktech ist schon seit einiger Zeit am Markt vertreten und spezialisiert sich auf stationäre und mobile Ladelösungen für den Tech-Alltag. Nun hat man mit der Cuktech 30 Ultra auch auf dem deutschen Markt ein neues Hochleistungsladegerät vorgestellt.

Das Zubehör war bereits im vergangenen Jahr auf dem chinesischen Markt erschienen und richtet sich vornehmlich an Nutzer und Nutzerinnen, die mehrere Geräte gleichzeitig und mit hoher Geschwindigkeit laden möchten. Mit einer kumulierten Maximalleistung von 300 Watt über alle Anschlüsse hinweg gehört die Cuktech 30 Ultra definitiv zu den leistungsfähigsten Geräten ihres Genres.

Ein auffälliges Merkmal des Geräts ist sein integriertes 1,83 Zoll großes IPS Smart Display mit 850 Nits Spitzenhelligkeit, auf dem die aktuellen Ladeleistungen der einzelnen Anschlüsse inklusive einer grafischen Darstellung in Echtzeit angezeigt werden können. Der Bildschirm zeigt dabei Daten wie Spannung, Stromstärke, Leistung und Ladeprotokoll für jeden Port an, so dass man den Status aller angeschlossenen Geräte auf einen Blick überwachen kann. Mitgeliefert wird zudem eine Basisstation, die das 10,8 × 8,5 × 4,3 Zentimeter große Gerät leicht anwinkelt und so die Ablesbarkeit des Displays verbessert.

3x USB-C und 1x USB-A stehen zur Verfügung

Die Ausstattung der Anschlüsse ist vielseitig: Zwei der drei USB-C-Ports unterstützen eine maximale Ausgangsleistung von jeweils 140 Watt, was die Cuktech 30 Ultra auch für die Aufladung kompatibler Notebooks geeignet macht. Der dritte USB-C-Anschluss liefert bis zu 44 Watt, womit er für Smartphones und ähnliche Geräte ausreichend dimensioniert ist. Abgerundet wird das Angebot durch einen USB-A-Port mit einer maximalen Ausgangsleistung von 22,5 Watt. Dieser dürfte vor allem für kleinere Geräte wie Smartwatches oder kabellose Kopfhörer relevant sein, deren Ladebedarf deutlich geringer ausfällt.

Das Modell ist ab sofort über Amazon erhältlich, wo es zu einem Preis von 159 Euro angeboten wird. Der Verkauf erfolgt direkt durch den Hersteller Cuktech, während Amazon den Versand übernimmt. Weitere Ladeprodukte von Cuktech gibt es auch auf der offiziellen Website des Herstellers einzusehen, dort ist das Cuktech 30 Ultra-Ladegerät jedoch noch nicht gelistet.