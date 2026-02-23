PhraseExpress: Version 7 für macOS erschienen

Die Textbaustein Software „PhraseExpress“ hat ein Update bekommen und liegt ab sofort in Version 7 für macOS und in Version 18 für Windows vor. Mit der Anwendung könnt ihr Textbausteine erstellen, verwalten und diese dann in beliebige andere Anwendungen einfügen. Die neue Version von PhraseExpress kommt unter anderem mit einer Funktion für mehrsprachige Textbausteine.

In Version 7 wurde zunächst eine Autotext-Erweiterung hinzugefügt, die abhängig ist von der Tippgeschwindigkeit. Über Autotext werden Abkürzungen in ganze Wörter umgewandelt. Da dies dazu führen kann, dass Abkürzungen falsch ersetzt werden, wenn man noch dabei war, das Wort zu schreiben und Autotext bereits gegriffen hat, wurde nun eine Abhängigkeit von der Tippgeschwindigkeit eingebaut.

Die neue Autotext-Funktion kann nun optional die Tippgeschwindigkeit auswerten: Wird nach Eingabe der Abkürzung kurz pausiert, wird das Wort nicht automatisch erweitert. Nur, wenn man schnell weiter schreibt, wird der Autotext ersetzt. Umgekehrt lassen sich Autotexte auch so konfigurieren, dass sie ausschließlich nach einer kurzen Eingabepause erweitert werden.

Neu ist auch die schnelle Sprachauswahl für Textbausteine. So könnt ihr ab sofort direkt im Textbausteinmenü den Text in einer anderen Sprache einfügen lassen. Mithilfe von KI kann außerdem die gesamte Textbausteindatenbank automatisch übersetzt werden. Die Datenverarbeitung erfolgt entweder lokal oder auf Wunsch über eine Cloud-Anbindung.

Mit der Funktion „Dynamische Textbausteine“ könnt ihr per KI Variationen von einzelnen Textbausteinen erzeugen lassen. Das soll sich wiederholende Formulierungen in einem Text entgegenwirken. Beim Einfügen wird der Textbaustein dann automatisch zufällig variiert. Die Variationen werden dabei nur einmal per KI generiert und stehen anschließend dauerhaft für den sofortigen Zugriff mittels PhraseExpress zur Verfügung.

PhraseExpress ist für Privatanwender kostenlos

Die aktuelle Version von PhraseExpress ist in einer kostenlosen Freeware-Version für Privatanwender erhältlich. Herunterladen lässt sie sich über die Webseite des Unternehmens. Auch eine iOS-App gibt, die für Privatanwender und Businesskunden kostenlos ist. Für Businesskunden kostet PhraseExpress für macOS und Windows 99,95 Euro in der Standard-Edition, 149,95 Euro in der Pro-Edition, sowie für 249,95 Euro in der Enterprise-Edition.