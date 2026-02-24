Mobapad M12 Pro: Neuer Joy-Con-Ersatz für die Nintendo Switch 2 vorgestellt

Die Nintendo Switch 2 ist nun seit mehr als einem halben Jahr im Handel erhältlich. Seit dem Release vergrößert sich auch der entsprechende Zubehör-Markt für Nintendos flexibel einsetzbare Spielkonsole. Der bekannte Gaming-Zubehör-Hersteller Mobapad, vor allem für seine hochwertigen Controller-Lösungen geschätzt, hat nun mit dem Mobapad M12 Pro und M12 HD zwei Joy-Con-Alternativen präsentiert, die schon bald im Handel landen sollen.

In der Vergangenheit hatte Mobapad bereits mit dem Mobapad M6 HD eine entsprechende Controller-Lösung für die Nintendo Switch (OLED) im Programm, die in der Gaming-Community sehr positiv aufgenommen wurde und zu den besten ihrer Art gehört. So war es keine große Überraschung, dass Mobapad nun auch für die neue Konsolengeneration von Nintendo einen vielversprechendenen Joy-Con-Ersatz anbietet.

Moderne TMR-Glide-Analogsticks für präzise Steuerung

Der M12 Pro nutzt TMR-Technologie für die Analogsticks, die eine höhere Auflösung und geringeren Stromverbrauch bieten als Hall-Effekt-Sensoren. Der Controller verfügt über ein 9-Achsen-Gyroskop für präzise Motion-Control, mechanische Mikroschalter an allen Tasten und Triggern sowie eine native Switch-2-Protokoll-Unterstützung. Zusätzlich integriert er eine C-Taste für Voice-Chat, NFC für Amiibo und eine mehrstufige RGB-Beleuchtung für das Unternehmenslogo, die deaktivierbar ist.

Im Vergleich zu den originalen Joy-Cons der Nintendo Switch 2 bietet der M12 Pro ein ergonomischeres, konturiertes Design mit besserem Grip und ausbalanciertem Gewicht. Die Controller sind für langes Spielen optimiert, verfügen zudem über rückseitige Paddle-Buttons und vermeiden eine Handermüdung durch eine vollere Form. Ein Power-Save-Modus auf der Rückseite schont den Switch-2-Akku im Handheld-Modus.

800 mAh-Akku für bis zu 20-stündige Spielzeit

Neben dem M12 Pro bietet Mobapad auch eine etwas günstigere M12 HD-Version an, die im Vergleich zum M12 Pro mit seiner Standard-Vibration und 9-Achsen-Motion Control stattdessen auf HD Rumble und einen 6-Achsen-Gyro setzt. Zudem gibt es statt des C-Buttons für Sprachchats beim M12 Pro einen M-Button, mit dem Makro-Programmierung, Turbo und eine alternative Button-Belegung ermöglicht wird. Beide Varianten kommen mit einem 800 mAh-Akku daher, der für eine Spielzeit zwischen 15 und 20 Stunden sorgen soll. Auch Wake-from-Sleep zum Aufwecken der Konsole über den Controller, ebenso wie ein Support für die Mobapad-App ist mit an Bord.

Nach dem Erfolg des M6 HD für die erste Generation der Switch-Konsole gibt es also nun bald auch eine Top-Alternative zu den offiziellen Joy-Cons 2, die mit der Switch 2 geliefert werden. Auf der Produktseite von Mobapad gibt es die Möglichkeit, das Zubehör bald vorbestellen zu können. Mit Preisen von unter 100 US-Dollar unterbieten der Mobapad M12 HD (89,99 USD) und M12 Pro (99,99 USD) zudem die ebenfalls neu vorgestellte Konkurrenz des NYXI Hyperion 3. Letzterer liegt mit einem um 30 Prozent reduzierten Vorbestellungspreis von 126,99 USD nochmals deutlich über den Modellen von Mobapad. Wir haben bereits ein Testexemplar des neuen Mobapad M12 Pro angefragt und werden euch hoffentlich bald auch mit eigenen Eindrücken zur Joy-Con-Alternative versorgen können.